В Нымме стоянка автобусов планируется рядом с жилыми домами

В эстонском домостроении, по крайней мере в последние годы, дела обстоят так, что квартиру приходится покупать уже тогда, когда дом еще на бумаге. Позже все уже будет распродано. Именно это произошло с Валерией, которая связалась с редакцией, женщиной из Таллинна, купившей квартиру на улице Теэлизе, куда она должна была заселиться 1 апреля. В середине января она узнала, что под ее окнами планируется стоянка автобусов.