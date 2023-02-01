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В Нымме стоянка автобусов планируется рядом с жилыми домами

В Нымме стоянка автобусов планируется рядом с жилыми домами
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Сейчас из окон новых домов видны деревья и машины строителей, которые в ближайшем будущем заменят автобусы.
Сейчас из окон новых домов видны деревья и машины строителей, которые в ближайшем будущем заменят автобусы. Фото: Eero Vabamägi

Новый жилой район строится Merko на улице Теэлизе в таллиннском районе Нымме. Люди, купившие там квартиру, недавно узнали, что в будущем из их окон будет буквально перехватывающий дыхание вид на автобусную стоянку.

В эстонском домостроении, по крайней мере в последние годы, дела обстоят так, что квартиру приходится покупать уже тогда, когда дом еще на бумаге. Позже все уже будет распродано. Именно это произошло с Валерией, которая связалась с редакцией, женщиной из Таллинна, купившей квартиру на улице Теэлизе, куда она должна была заселиться 1 апреля. В середине января она узнала, что под ее окнами планируется стоянка автобусов.

По ее словам, в жилом массиве на Теэлизе 130 квартир, 85 процентов из которых уже проданы. «Ни собственники квартир, ни Merko не знали о строительстве автобусных стоянок. Вместе с другими жителями мы обращались к управе района Нымме и к архитектору района Нымме, но ответов на свои вопросы не получили», – пожаловалась Валерия.

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