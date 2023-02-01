Шаг вперед: для последнего участка железной дороги до Хаапсалу ищут проектировщика

На сегодняшний день готов проект железнодорожного участка Турба-Рист и выдано разрешение на строительство. В настоящее время продолжается проектирование участков Ристи-Саунья и Саунья-Хаапсалу.

Крайний срок подачи заявок - 2 марта.

Железная дорога рассчитана на скорость 140 км/ч для пассажирских поездов и 80 км/ч для грузовых поездов.

История вокруг железной дороги вызвала в прошлом много шума. В конце июня прошлого года актуальный на тот момент состав правительства объявил, что три крупных проекта, в том числе так называемая Хаапсалуская железная дорога, останутся без финансирования.

В то же время, из государственного бюджета уже выделено почти 2,5 миллиона евро на подготовительные работы второй очереди Хаапсалуской железной дороги. «В настоящее время нет денег на строительные работы, но если предварительные работы будут выполнены, то, когда деньги появятся, строительные работы можно будет начать сразу же», - заявила в августе прошлого года министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия).