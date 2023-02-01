В понедельник Eesti Raudtee объявила тендер, в рамках которого ищет проектировщика для последнего участка так называемой Хаапсалуской железной дороги, то есть линий Хаапсалу-Рохукюла.
Шаг вперед: для последнего участка железной дороги до Хаапсалу ищут проектировщика
На сегодняшний день готов проект железнодорожного участка Турба-Рист и выдано разрешение на строительство. В настоящее время продолжается проектирование участков Ристи-Саунья и Саунья-Хаапсалу.
Крайний срок подачи заявок - 2 марта.
Железная дорога рассчитана на скорость 140 км/ч для пассажирских поездов и 80 км/ч для грузовых поездов.
История вокруг железной дороги вызвала в прошлом много шума. В конце июня прошлого года актуальный на тот момент состав правительства объявил, что три крупных проекта, в том числе так называемая Хаапсалуская железная дорога, останутся без финансирования.
В то же время, из государственного бюджета уже выделено почти 2,5 миллиона евро на подготовительные работы второй очереди Хаапсалуской железной дороги. «В настоящее время нет денег на строительные работы, но если предварительные работы будут выполнены, то, когда деньги появятся, строительные работы можно будет начать сразу же», - заявила в августе прошлого года министр экономики и коммуникаций Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия).
Сегодня изменился тон и в предвыборной программе Партии реформ: «Мы электрифицируем железные дороги, обновим маршруты и купим новые поезда, чтобы добиться большей скорости и более плотного расписания на важнейших линиях (Таллинн-Тарту-Койдула, Тарту-Валга, Тапа-Нарва, Таллинн-Рохукюла, Тарту-Рига). Мы считаем важным, чтобы Rail Baltic стал доступным для всей Эстонии».