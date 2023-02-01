Неожиданная проблема в Grossi: кто-то выкладывает на полки магазина свои домашние заготовки

Если обычно магазины вынуждены бороться с ворами, то в расположенном в Хальяла Grossi противоположная проблема: кто-то выкладывает на полки свои домашние заготовки. Как минимум одна такая заготовка была продегустирована и признана качественной и очень вкусной, но все равно продавцы вынуждены убирать с полок магазина банки с вареньем, огурцами и соком.