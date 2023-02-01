Если обычно магазины вынуждены бороться с ворами, то в расположенном в Хальяла Grossi противоположная проблема: кто-то выкладывает на полки свои домашние заготовки. Как минимум одна такая заготовка была продегустирована и признана качественной и очень вкусной, но все равно продавцы вынуждены убирать с полок магазина банки с вареньем, огурцами и соком.
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Неожиданная проблема в Grossi: кто-то выкладывает на полки магазина свои домашние заготовки
Неожиданная проблема в Grossi: кто-то выкладывает на полки магазина свои домашние заготовки
В группе Haljala aleviku rahvas в Facebook один из комментаторов написал, что в течение прошлого года заметил в местном Grossi на прилавке минимум пять банок с домашними заготовками. До сих пор неизвестно, кто их туда принес.