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Неожиданная проблема в Grossi: кто-то выкладывает на полки магазина свои домашние заготовки

Айвар Ояперв
, журналист
Неожиданная проблема в Grossi: кто-то выкладывает на полки магазина свои домашние заготовки
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Домашние заготовки, которые принесли в магазин Grossi.
Домашние заготовки, которые принесли в магазин Grossi. Фото: Kuvatõmmis

Если обычно магазины вынуждены бороться с ворами, то в расположенном в Хальяла Grossi противоположная проблема: кто-то выкладывает на полки свои домашние заготовки. Как минимум одна такая заготовка была продегустирована и признана качественной и очень вкусной, но все равно продавцы вынуждены убирать с полок магазина банки с вареньем, огурцами и соком.

В группе Haljala aleviku rahvas в Facebook один из комментаторов написал, что в течение прошлого года заметил в местном Grossi на прилавке минимум пять банок с домашними заготовками. До сих пор неизвестно, кто их туда принес.

«Я думаю, что их туда принес какой-нибудь пожилой человек, он не хотел ничего плохого, – предположил владелец сети розничной торговли Grossi Олег Гросс. – Поскольку в магазине не должно быть непроверенного товара, в обязанности продавцов входит убирать эти заготовки с полок».

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