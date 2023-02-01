С понедельника действуют новые ограничения на ввоз российских товаров

Нарушением санкции может считаться слив топлива из транспортного средства после пересечения границы и сдача его за плату или безвозмездно. Откачка разрешена только с целью ремонта автомобиля, если потом топливо закачивается обратно в автомобиль.

ПРИМЕР 1

Гражданин Эстонии едет в Россию, на заправке он наполняет топливом весь бак автомобиля и 10-литровую канистру. Последние полгода он не был в России.

При возвращении из России он может беспошлинно ввезти топливо в топливном баке втомобиля. Ввезти топливо в канистре он не может - неважно, подлежит ли оно освобождению от налогообложения. У него есть возможность сдать или вернуть запрещенный товар. Сданный товар подлежит уничтожению.

ПРИМЕР 2

Гражданин Эстонии едет в Россию, на заправке он наполняет топливом весь бак автомобиля и 10-литровую канистру. Он посещал Россию каждый месяц (то есть не менее трех раз за предыдущие полгода), и это уже второй визит за последний месяц.

При возвращении из России он может ввезти топливо в баке автомобиля, которое облагается налогом. Ввезти топливо в канистре он не может. У него есть возможность сдать или вернуть запрещенный товар. Сданный товар подлежит уничтожению.