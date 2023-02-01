С 5 февраля заканчивается переходный период санкций, введенных Евросоюзом в отношении нефтепродуктов из РФ. С понедельника ввоз нефтепродуктов из России в ЕС запрещен.
С понедельника действуют новые ограничения на ввоз российских товаров
«С 6 февраля запрещается покупать, ввозить и перевозить нефтепродукты, если они поступают из России, - сообщила руководитель службы запретов и ограничений в сфере социальной защиты Налогово-таможенного департамента Пирет Тинкус. - В список запрещенных товаров также входит топливо, используемое для потребления в автомобиле. Подсчитано, что при первом пересечении границы с Эстоний, в дополнение к топливу в стандартном топливном баке, в автомобиле есть еще и 10-литровая канистра с топливом».
Согласно законодательству, резидент ЕС имеет право покупать топливо в России, если это необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию ЕС. По словам Тинкус, это означает, что пассажир имеет право ввозить в ЕС топливо, которое находится в штатном топливном баке транспортного средства и предназначено для использования в этом же транспортном средстве.
«В ЕС запрещено ввозить купленное в России топливо в канистрах, так как такой ввоз не считается удовлетворением основных потребностей, в том числе завершением поездки», - сказала Тинкус и указала, что при въезде из России запрет на ввоз топлива в канистрах действует единообразно во всех страны Балтии и Финляндии.
При ввозе моторного топлива в стандартном топливном баке продолжают действовать ограничения на беспошлинный ввоз топлива (безналоговые лимиты), установленные Законом об акцизах на алкоголь, табак, топливо и электроэнергию и Законом о НДС. Это означает, что при первом въезде в Эстонию топливо в стандартном топливном баке не облагается налогом. Топливо облагается налогом при всех последующих пересечениях границы в том же календарном месяце, за исключением случаев, когда пассажир уведомляет таможенный орган о наличии топлива в баке транспортного средства и желает его вернуть.
Нарушением санкции может считаться слив топлива из транспортного средства после пересечения границы и сдача его за плату или безвозмездно. Откачка разрешена только с целью ремонта автомобиля, если потом топливо закачивается обратно в автомобиль.
ПРИМЕР 1
Гражданин Эстонии едет в Россию, на заправке он наполняет топливом весь бак автомобиля и 10-литровую канистру. Последние полгода он не был в России.
При возвращении из России он может беспошлинно ввезти топливо в топливном баке втомобиля. Ввезти топливо в канистре он не может - неважно, подлежит ли оно освобождению от налогообложения. У него есть возможность сдать или вернуть запрещенный товар. Сданный товар подлежит уничтожению.
ПРИМЕР 2
Гражданин Эстонии едет в Россию, на заправке он наполняет топливом весь бак автомобиля и 10-литровую канистру. Он посещал Россию каждый месяц (то есть не менее трех раз за предыдущие полгода), и это уже второй визит за последний месяц.
При возвращении из России он может ввезти топливо в баке автомобиля, которое облагается налогом. Ввезти топливо в канистре он не может. У него есть возможность сдать или вернуть запрещенный товар. Сданный товар подлежит уничтожению.