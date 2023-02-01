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Ryanair закрывает почти половину маршрутов из Таллинна

rus.postimees.ee
Ryanair закрывает почти половину маршрутов из Таллинна
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Самолет Ryanair.
Самолет Ryanair. Фото: Paul Hanna

Ryanair принял решение закрыть в марте семь рейсов из Таллинна, авиакомпания продолжит обслуживать только восемь направлений: Лондон, Милан, Стокгольм, Барселона, Вена, Берлин, Рим и Венеция, Тревизо.

«Закрытие маршрутов Ryanair не оказывает существенного влияния на нашу связь с миром, потому что почти половина наших пассажиров продолжает летать через более крупные хабы, например через Хельсинки, Ригу, Франкфурт, Стокгольм и Варшаву», - пояснил член правления AS Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ.

Из маршрутов, закрытых Ryanair, Air Baltic летает по маршруту Таллинн-Париж. Что касается других маршрутов (Биллунд, Дублин, Мальта, Неаполь, Нюрнберг и Пафос), то Таллиннский аэропорт ведет переговоры с различными авиакомпаниями, которые могут быть заинтересованы в обслуживании этих маршрутов.

«На рынке авиаперевозок наблюдается стабилизация постковидного быстрого роста. В качестве оправданий приводятся слабеющие экономические результаты линий, рост затрат, а также нехватка самолетов, поскольку Boeing и Airbus в настоящее время не могут поставить авиакомпаниям нужное количество новых самолетов», - сказал Пяргмяэ.

В летний сезон из Таллиннского аэропорта можно вылететь почти в 50 пунктов назначения 15 разными авиакомпаниями. Летом также будет добавлено несколько новых маршрутов, например, SunExpress начнет регулярные рейсы в Анталию, четыре раза в неделю, Aegean возобновит прямые рейсы в Афины два раза в неделю, а airBaltic начнет полеты в Сплит, Дубровник, Ираклион и Родос и увеличит количество рейсов в Париж, Лондон, Берлин, Малагу и Ниццу.

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