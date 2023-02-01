Израиль молчит, Украина довольна. Куда ведут нити ударов по военным объектам Ирана?

Намерены ли новые израильские власти оставить доктрину в действии, пока неясно, но предпосылок к какой либо иной позиции правительства Нетаньяху по Ирану нет. Тем более, что после формирования негласного военного партнерства между Тегераном и Москвой Биби придется дистанцироваться от его прежних теплых отношений с Владимиром Путиным, и он, скорее всего, будет действовать жестко не только в отношении Ирана, но и иранских объектов в Сирии.

На прошлой неделе Израиль и США провели самые масштабные в своей совместной истории военные учения с участием 7900 военных, 140 единиц авиации и 12 кораблей.

Израильский канал Channel 12 сообщил со ссылкой на свой источник в минобороны Израиля, что одно из упражнений предусматривало отработку бомбардировки иранских ядерных объектов, муляжи которых якобы соорудили в пустыне Негев. Правда, по информации канала, в упражнении участвовали американские бомбардировщики В-52, а не израильская авиация.

Командование США не подтвердило, что в учениях имела место симуляция атаки на какие-либо конкретные объекты, но заявило, что в целом учения призваны послать четкий сигнал Ирану и Китаю.

Другие версии организации атаки

Кроме Израиля единственная страна ближневосточного региона, у которой есть мотивы и теоретическая возможность для акций против Ирана, - Саудовская Аравия.

Военные эксперты соглашаются с тем, что в теории она может стоять за таким ударом, но на практике - нет.