Таллиннская горуправа на состоявшемся в среду заседании направила в горсобрание проект изменения порядка проведения общественных мероприятий и предписания об обращении с отходами.
Всех жителей Таллинна обяжут сортировать отходы
По словам вице-мэра Таллинна Йоозепа Вимма, это чрезвычайно важный шаг. «Если горсобрание утвердит эти проекты, с 1 июня Таллинн станет первым европейским городом, в котором на публичных мероприятиях разрешено использовать только многоразовую посуду. Это большой шаг в направлении того, чтобы перестать использовать посуду и приборы, которые после однократного использования становятся мусором», - сказал Вимм.
После утверждения предписания об обращении с отходами с 1 апреля требование отдельного сбора биологических отходов распространится на всех. «Таким образом мы сократим образование смешанных бытовых отходов и увеличим долю перерабатываемых отходов. В отношении маленьких домов сохраняется возможность вместо отдельного сбора биоотходов перерабатывать их в соответствии с требованиями в компост. Биологические отходы при их отдельном сборе преобразуются в ресурс как для городских садоводов, так и для города, потому что из них можно изготавливать компост. Кроме того, их можно использовать для получения биогаза, недавно завод по производству биогаза появился и рядом с Таллинном», - добавил Вимм.
Цель нового предписания об обращении с отходами - привести в соответствие времени требования к организации обращения с отходами и реализовать установленные в программе Таллинна по обращению с отходами на период с 2022 по 2026 год цели, к числу которых относятся сокращение образования отходов, продвижение идей повторного использования и сортировки отходов.
Если до сих пор отдельно собирать биологические отходы должны были только объекты недвижимости с десятью и более квартирами, то с 1 апреля 2023 года отдельно собирать и передавать предприятию, занимающемуся вывозом отходов, биологические отходы должны будут все. В качестве исключения освобождение от этой обязанности могут получить частные дома, парные дома, блоки рядных домов и участки недвижимости не более чем с двумя квартирами, которые компостируют образующиеся пищевые отходы согласно требованиям предписания, а также имеют согласие районной управы на производство компоста.
Сортировка отходов значительно сокращает объем бытовых отходов, в связи с этим к опустошению контейнеров будут применяться новые нормы, согласно которым частота опустошения контейнеров станет более редкой. Опустошение контейнеров со смешанными отходами будет производиться реже, чем прежде (в случае частного дома такая минимальная частота составляет раз в квартал, в отношении остальных - раз в месяц).
В этом году город Таллинн носит титул Зеленой столицы Европы, поэтому проводимые в Таллинне мероприятия должны демонстрировать бережное отношение к природе и окружающей среде. С 1 июня 2023 года на всех общественных мероприятиях в столице разрешено сервировать еду и напитки только в посуде, которую можно повторно использовать, то же относится и к столовым приборам. Разрешено использовать одноразовые коктейльные трубочки, палочки для размешивания сахара, украшения для коктейлей, которые изготовлены не из пластика, из разлагающегося при окислении пластика или биологически разлагающегося пластика.
Кроме того, в Старом городе будет расширен период вывоза мусора. Раньше вывоз мусора в Старом городе осуществлялся с 7 до 12 часов, но согласно проекту по будням будет разрешено вывозить отходы с 6 до 13 и с 19 до 22 часов, а по выходным - с 7 до 12 часов.
Начиная с 1 января 2024 года для сбора бытовых отходов нельзя будет использовать большие контейнеры объемом 2500 литров и металлические контейнеры объемом 4500 литров, поскольку они не соответствуют стандартам и при их опустошении создают много шума, а также не способствуют раздельному сбору отходов. В дальнейшем металлические контейнеры можно будет использовать только для сбора тех отходов, которые не относятся к числу бытовых (например, строительные отходы).