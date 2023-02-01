Немецкий концерн приобрел эстонского производителя бетона

Руководитель Betonemeister Калле Суйтслепп сказал, что новым мажоритарным акционером предприятия стал немецкий производитель цемента и товарного бетона с многолетним опытом, чье вхождение в круг владельцев Betonemeister принесет компании еще больше ноу-хау. «От этого выиграют, в первую очередь, наши клиенты», – подтвердил Суйтслепп, добавив, что смена собственника не повлечет за собой никаких изменений для работников предприятия.

«Будничная работа и управление не изменятся, все существующие договоры останутся в силе. Betoonimeister была и остается хорошо управляемой и прибыльной компанией, текущая сделка связана не со спадом строительного рынка, а с решением предыдущего крупного акционера продать свою долю», сказал Суйтслеп, а также добавил, что стороны договора не хотят раскрывать стоимость сделки.

Заключение сделки было одобрено Департаментом конкуренции. Группа SCHWENK обязана и в дальнейшем поставлять цемент всем своим клиентам в Эстонии на справедливых условиях и в соответствии с действующими договорами.

Говоря о текущей экономической ситуации, руководитель Betoonimeister признал, что рынок товарного бетона зависит от состояния общестроительного рынка.

«2023 год будет очень трудным. По сравнению с прошлым годом объемы однозначно уменьшатся, особенно в первом полугодии. Во всех отраслях строительства замедлились темпы запуска новых проектов, застройщики ждут прояснения ситуации – что будет с ценами на энергоносители и какого уровня достигнет Euribor, а также какими станут условия кредитования банков. В сфере строительства несколько лучше обстоят дела у инфраструктурных объектов – для смягчения энергетического кризиса девелоперы строят новые ветряные парки, продолжается строительство объектов Rail Baltic, – сказал Калле Суйтслепп. – Таким образом, те производители бетона, которые могут выполнять заказы по всей Эстонии, имеют конкурентное преимущество».

Betoonimeister является одним из крупнейших производителей бетона в Эстонии, который также занимается транспортировкой и перекачкой различных бетонных смесей на строительных площадках по всей Эстонии. В общей сложности предприятие оперирует шестью заводами, расположенными в Таллинне, Тарту, Йыхви, Тапа и Пярну. Оборот предприятия в 2022 году достиг 30 миллиона евро, на нем работает почти 100 специалистов по бетону.