Принятие поправок к Закону о квартирной собственности и квартирных товариществах изменит жизнь собственников квартир

«Целью изменений в законе является урегулирование вопросов квартирной собственности и квартирных товариществ, а также более актуальных вопросов, касающихся ограничения или прекращения права собственности», - сказал он.

«Например, по действующему законодательству собственники квартир могут по договоренности изменить объем существующей собственности, но согласно поправке к закону теперь, чтобы создать новую квартирную собственность, требуется согласие всех собственников квартир», – объяснил Урмас Марди.

«Изменение, о котором идет речь, произведено в связи с печально известным прецедентом, случившемся в многоквартирном доме на Лийвалайа, 5, где одна квартирная собственность была разделена на несколько квартирных собственностей. Если до сих пор это было возможно с согласия только участвующих в процессе разделения сторон, то теперь, согласно поправке к закону, необходимо согласие собственников всех квартир, так как меняется общее количество квартирных собственностей в доме», — пояснил Марди.

Поправки меняют положения и Закона о вещном праве, применяющиеся при разделе или объединении недвижимого имущества. «Важно также отметить, что каждый объект частной собственности должен иметь отдельный вход или въезд в него. Это требование означает, что в каждое жилое или нежилое помещение должна быть обеспечена возможность доступа как непосредственно снаружи, а в случае земельного участка, с общей дороги, так и с лестничной клетки, если идет речь о квартирной собственности. Использование сервитута для прохода в одну квартирную собственность через другую недостаточно», — сказал Марди.