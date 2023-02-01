Годовая инфляция в еврозоне в январе замедлилась с 9,2 до 8,5 процента, в то время как в Эстонии она ускорилась с 17,5 до 18,8 процента, и по ее темпам Эстония по-прежнему занимает второе место после Латвии, сообщает экспресс-анализ Eurostat.
Мы вновь лидируем: годовая инфляция в еврозоне замедлилась, а в Эстонии ускорилась
В Латвии январский показатель инфляции составил 21,6 процента, что на 0,9 процентных пункта больше, чем месяцем раньше, сообщил Eurostat. В Литве рост цен за год в декабре замедлился с 20 процентов до 18,4 процента.
За странами Балтии следуют Словакия, где инфляция замедлилась с 15 до 14,9 процента в январе, и Хорватия, где инфляция замедлилась с 12,7 до 12,5 процента. Из государств-членов еврозоны, по которым Eurostat распролагает данными, инфляция в январе была самой низкой в 5,8 процента в Испании и Люксембурге, и 6,7 процента на Мальте.
В наибольшей степени ускорению инфляции в еврозоне способствовали повысившиеся в ноябре на 17,2 процента цены на энергоносители, хотя годовой рост цен в этом секторе по сравнению с декабрем замедлился на 8,3 пункта. За энергоносителями следуют продукты питания, напитки и табачные изделия с показателем в 14,1 процента, промышленные товары с 6,9 процента и услуги с 4,2 процента, тогда как, в отличие от цен на энергию, рост цен на продукты питания, напитки и табачные изделия и промышленные товары ускорился на 0,3 и 0,5 пункта соответственно, однако инфляция в сфере услуг замедлилась на 0,2 пункта.