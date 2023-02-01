Мы вновь лидируем: годовая инфляция в еврозоне замедлилась, а в Эстонии ускорилась

В Латвии январский показатель инфляции составил 21,6 процента, что на 0,9 процентных пункта больше, чем месяцем раньше, сообщил Eurostat. В Литве рост цен за год в декабре замедлился с 20 процентов до 18,4 процента.

За странами Балтии следуют Словакия, где инфляция замедлилась с 15 до 14,9 процента в январе, и Хорватия, где инфляция замедлилась с 12,7 до 12,5 процента. Из государств-членов еврозоны, по которым Eurostat распролагает данными, инфляция в январе была самой низкой в 5,8 процента в Испании и Люксембурге, и 6,7 процента на Мальте.