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Карта тела ненадлежащего обращения: что это такое и в каком случае ее составят для вас

Ольга Лебедева
Карта тела ненадлежащего обращения: что это такое и в каком случае ее составят для вас
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Жертва насилия. Снимок иллюстративный.
Жертва насилия. Снимок иллюстративный. Фото: Yupa Watchanakit/shutterstock

С начала года в Эстонии стартовал экспериментальный проект, призванный предложить жертвам преступлений наилучшую защиту. Так, если в больницу обратился пациент с подозрением на ненадлежащее обращение, медики вместе с ним заполнят карту тела, которая тут же будет запечатана в конверт и спрятана в сейф. Какая ценная информация в ней будет содержаться и каким образом человек потом сможет ею воспользоваться, выяснял портал Rus.Postimees.

Пилотный проект пока реализуется только в Ляэне- и Ида-Вирумаа. Первым медучреждением, приступившим к составлению карты тела ненадлежащего обращения, стала Ида-Вируская центральная больница. Позже к ней присоединились также Нарвская и Раквереская больницы.

По словам специалиста по безопасности пациентов Ида-Вируской центральной больницы Дины Пильдер, жертва преступления – это любой человек, оказавшийся в ситуации, когда испытал насилие или ненадлежащее обращение. «Насилие может быть разным – физическим, эмоциональным, сексуальным, экономическим и т.д. Каждый из нас может оказаться в такой ситуации», – говорит она.

Жертва может молчать о насилии

Есть две основные ситуации, когда медработники сталкиваются с жертвами преступлений. Потерпевшие могут обращаться в медучреждение уже после общения с полицией или центром помощи жертвам. Это, как правило, проще для медицинского работника, поскольку известно, что пациент стал жертвой какого-либо преступления. Также в таком случае у человека уже имеется восстановленное в некоторой степени чувство безопасности, а момент проявления жестокости по отношению к нему, к счастью, миновал.

Иная ситуация складывается, когда медработник при общении с пациентом должен предполагать или оценивать, может ли он являться жертвой, особенно в случае, когда пациент сам в этом напрямую не признается.

«Обычно люди прямо говорят о том, что с ними произошло, но действительно бывают ситуации, особенно в случаях насилия в близких отношениях, когда человек не может или не хочет рассказывать все как есть. Иногда бывает и такое, что человек сам не понимает, что то, как с ним обращаются, неправильно: он может думать, что сам виноват, что заслужил такое обращение», – объясняет Пильдер, добавляя, что в последние годы на такие случаи работники здравоохранения стали обращать больше внимания.

Как рассказали Rus.Postimees в полиции, выезды патруля как реакция на сообщения о семейном насилии – одна из самых частых причин, по которой люди вообще вызывают стражей порядка.

Насилие в близких отношениях.
Насилие в близких отношениях. Фото: Ermolaev Alexander/Shutterstock

Случаи насилия в близких отношениях на 1000 жителей по уездам Эстонии (с 1 января по 31 декабря 2022 года)

Уезд

Количество случаев

Харьюский уезд

8

Хийуский уезд

3

Ида-Вируский уезд

13

Ярваский уезд

7

Йыгеваский уезд

7

Ляэнеский уезд

8

Ляэне-Вируский уезд

7

Пярнуский уезд

7

Пыльваский уезд

11

Раплаский уезд

6

Саареский уезд

4

Тартуский уезд

5

Валгаский уезд

13

Вильяндиский уезд

9

Выруский уезд

9

Источник: Департамент полиции и погранохраны

Медики используют разные возможности, чтобы выяснить, нуждается ли человек в помощи. «Например, в случае, если на прием приходит взрослый дееспособный человек с сопровождающим, мы просим, чтобы сопровождающий вышел и приглашаем его в случае необходимости сами. Но все же именно сам человек решает, какую и в каком объеме помощь он хочет получить, наша задача – предоставить возможность и информацию о том, как ему можно помочь», – заявляет Пильдер.

Но есть и исключения, когда медики обязаны проинформировать полицию о возможном преступлении. По словам специалиста по безопасности пациентов Ида-Вируской центральной больницы, это происходит в тех случаях, когда возникают подозрения, что чья-либо смерть могла наступить в результате насильственных действий, а также, если речь идет о ребенке, который находится в опасности или нуждается в помощи.

Как врачи определяют, что пациент стал жертвой преступления, а не, например, несчастного случая? «В первую очередь, мы опираемся на рассказ самого пострадавшего. Мы не принуждаем человека к тому, чтобы он говорил все как на духу: право любого человека – рассказывать о случившемся так, как он хочет. Но если у нас есть основания предполагать, что мы имеем дело с насилием, а не несчастным случаем, мы сообщаем пациенту об этом и объясняем, чем можем быть ему полезны, если позже он передумает и решит обратиться за помощью», – говорит Пильдер.

Доступ к данным имеют единицы

Карта тела ненадлежащего обращения составляется в бумажном варианте. В нее заносятся данные пациента, его рассказ о случившемся, описание его состояния работником здравоохранения, а также все действия, которые были предприняты, в том числе какая помощь была оказана и был ли пациент направлен куда-то еще.

Для составления карты не требуется согласия пациента. «Но мы обязательно информируем его, что есть такой документ и позже он может обратиться, например, в полицию или кризисный центр помощи жертвам и сообщить, что в больнице эта карта была заполнена. Это может впоследствии оказаться важным свидетельством совершенного насилия, – продолжает Пильдер. – Но согласие пациента обязательно нужно для того, чтобы сфотографировать его телесные повреждения и передать собранные данные в полицию или в прокуратуру. Без добровольного согласия ничего из этого делать нельзя».

Правила хранения этих данных очень строги, и доступ к этим картам и связанными с ними данными – даже внутри системы здравоохранения – очень сильно ограничен: сразу после составления документ запечатывается в конверт и хранится в сейфе. Доступ к нему имеет лишь внутрибольничный координатор проекта.

В Ида-Вируской центральной больнице карту тела составляют пять отделений: отделение экстренной медицины (EMO), родильное отделение, детское отделение, ортопедическое отделение и отделение восстановительного лечения и сестринской помощи. Карты стали заполнять с 12 января, и на сегодняшний день их насчитывается уже девять. Но какую реальную помощь от такой карты получит пациент? «У пациента будет официальный документ о полученных им телесных повреждениях и, соответственно, возможность получить помощь полиции, самоуправления либо кризисного центра защиты пострадавших от насилия. И если пациент дает на это согласие, медработник может тут же сам вызвать полицию или вместе с пациентом позвонить на телефон помощи жертвам», – объясняет Пильдер.

По ее словам, иногда людям нужно время, просто чтобы решить, как им поступить. А иногда время требуется, чтобы уладить какие-то дела, получить анонимную помощь в кризисном центре помощи пострадавшим, продумать план дальнейшей жизни. Карта тела ненадлежащего обращения дает возможность все спокойно обдумать. «В целом общество получит лучшее представление о том, на какую поддержку можно рассчитывать, если вы пострадали от насилия. Немногие знают, что у нас в стране есть помощь жертвам насилия – palunabi.ee, не говоря уже о том, что и люди, склонные к насилию, тоже могут получить поддержку и участвовать в специальных психологических программах для таких людей», – добавила специалист по безопасности пациентов Ида-Вируской центральной больницы.

Карта тела ненадлежащего обращения поможет наказать преступника

Советник по криминальной политике Министерства юстиции Брит Таммисте рассказала, почему из всех проектов именно Ида- и Ляэне-Вирумаа были выбраны для проведения экспериментального проекта. Предположение, что именно в этих регионах больше всего проблем с насилием, не подтвердилось.

«Идея проекта с самого начала заключалась в том, что мы хотели работать с сообществом в одном регионе. Это важно, чтобы оценить сотрудничество специалистов одного региона, их потребности и способности, а также протестировать предлагающиеся решения на меньшей модели. Мы исключили Пыхьяский регион, так как из-за того, что в него входит столицы, здесь чаше что-то случается, – сказала она. – В Ляэнеском регионе несколько лет назад был запущен Пярнуский пилотный проект на тему насилия в близких отношениях. Мы выбирали между Восточной и Южной Эстонией. На юге страны именно сейчас в полиции происходят структурные изменения, которые могли бы повлиять на ход проекта. В то же время идея проекта быстро получила положительный отклик у приступающего к работе нового ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры, Идаского префекта и трех больниц региона».

Выбор региона происходил в сотрудничестве с руководящим комитетом проекта. «Говоря о поставщиках медицинских услуг, хотелось начать с одного отделения какой-нибудь крупной больницы или просто с маленькой больницы, что важно в случае новой инициативы и инноваций. И мы рады тому, к чему пришли: сотрудничество с Ида-Вируской центральной больницей, Нарвской больницей и Раквереской больницей очень хорошее. Для медиков этих больниц мы уже провели информационные дни и курсы. Различные отделения этих медучреждений уже используют карту тела ненадлежащего обращения, которая помогает фиксировать травмы и другую важную информацию о людях, которые могли быть жертвами жестоко обращения или безразличия. Если они решатся, то позже смогут обратиться с собранной информацией в полицию или в прокуратуру», – заключила Таммисте.

Жертва домашнего насилия. Снимок иллюстративный.
Жертва домашнего насилия. Снимок иллюстративный. Фото: Ground Picture/Shutterstock

По ее словам, более осведомленный работник здравоохранения сможет лучше определить травмы с признаками насилия и с помощью правильных вопросов помочь пострадавшим оценить ситуацию и понять их потребности. Это в свою очередь побудит их сообщать в полицию о преступлении и искать помощи в опорных услугах. «Не менее важно и влияние на здоровье человека: прекращение насилия или безразличия помогает предотвратить долгосрочный и краткосрочный ущерб здоровью. В случае детей негативный опыт в детстве, в том числе насилие и равнодушие, является причиной многих проблем со здоровьем – как физических, так и ментальных. Поддержка со стороны медицинских работников и выяснение у жертвы того, что с ней случилось, поможет обеспечить наилучшее последовательное лечение и предотвратить последствия насилия для психического и физического здоровья», – рассказала представитель Министерства юстиции о пользе экспериментального проекта.

По словам Дины Пильдер, в Ида-Вируской центральной больнице есть многолетний опыт работы со случаями насилия. «У нас уже несколько лет действует один из четырех эстонских центров помощи жертвам сексуального насилия. И этот проект Министерства юстиции расширяет наши возможности оказывать пострадавшим людям помощь, учитывая их эмоциональное состояние, и поддержать их в период уязвимости, – подчеркнула она. – Мы все участвуем в этом проекте, так как понимаем, что во многих случаях именно работник здравоохранения может стать первым человеком, который оказывает помощь пострадавшему. Наша роль – после оказания медицинской помощи поддержать человека в его решении и, в случае его согласия, предоставить ему возможности для дальнейшей поддержки со стороны кризисного центра, полиции, местного самоуправления».

Не стесняйтесь просить о помощи!

В Министерстве юстиции напомнили, что в Эстонии действует государственная система помощи жертвам. Благодаря этому в каждом регионе нашей страны через Департамент социального страхования предлагаются бесплатные консультации, эмоциональная поддержка и информирование о возможностях получения помощи. «Все это рассчитано на людей, которые чувствуют, что с ними поступили несправедливо, или они стали жертвой преступления, плохого обращения или пренебрежения. Эта помощь предназначена не только тем, чье положение явилось поводом начать уголовное производство», – сказала Таммисте.

При необходимости Департамент социального страхования выплачивает жертве преступления государственную компенсацию. К этому добавляются социальные услуги, которые предлагает местное самоуправления, а также услуги НКО, которые направлены на жертв насилия.

«Для жертв, а также, например, для свидетелей насилия, создан ряд возможностей сообщить о нуждающемся в помощи человеке или самому о ней попросить. Важно, чтобы жертва преступления не оставалась один на один со своей бедой. Если вы заметили у друга, соседа или знакомого признаки того, что он мог стать жертвой насилия или сам проявляет насилие, важно об этом сообщить, а не держать в себе», – отметила советник по криминальной политике Минюста.

  • Жертвы, их близкие, а также предлагающие им помощь специалисты могут обратиться за советом по кризисному телефону помощи жертвам 116 006. Попросить совета или помощи можно анонимно!

  • В экстренной ситуации следует звонить в полицию по номеру 112.

  • Самый быстрый способ получить помощь в случае насилия в близких отношениях – обратиться на сайт помощи жертвам palunabi.ee или позвонить по номеру кризисного телефона 116 006.

  • Помощь может получить и совершающий насилие: по телефону отказа от насилия 660 6077.

    Количество зафиксированных по всей Эстонии случаев семейного насилия за 12 месяцев 2022 года

    Статистика включает в себя все сообщения, заявления и выезды патрулей на вызовы.

    Месяц

    Количество вызовов

    Январь

    		1040

    Февраль

    911

    Март

    		932

    Апрель

    		1009

    Май

    		946

    Июнь

    		970

    Июль

    		1032

    Август

    		903

    Сентябрь

    		886

    Октябрь

    		888

    Ноябрь

    		880

    Декабрь

    		1041

    Источник: Департамент полиции и погранохраны

    Справка

    Проект по защите жертв преступлений реализуется при сотрудничестве Министерства юстиции, Victim Support Europe и Европейского союза, а продлится он два года.

    Это пилотный проект, который в Эстонии реализуется только в Ляэне- и Ида-Вирумаа. Цель проекта – предложить жертвам преступлений лучшую защиту в Эстонии.

    Для этого Министерство юстиции, Департамент полиции и погранохраны, Департамент социального страхования, уездные больницы и прочие целевые группы вместе разрабатывают планы действий для оказания помощи жертвам преступлений.

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