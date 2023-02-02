Карта тела ненадлежащего обращения: что это такое и в каком случае ее составят для вас

Как рассказали Rus.Postimees в полиции, выезды патруля как реакция на сообщения о семейном насилии – одна из самых частых причин, по которой люди вообще вызывают стражей порядка.

Насилие в близких отношениях. Фото: Ermolaev Alexander/Shutterstock

Случаи насилия в близких отношениях на 1000 жителей по уездам Эстонии (с 1 января по 31 декабря 2022 года)

Уезд Количество случаев Харьюский уезд 8 Хийуский уезд 3 Ида-Вируский уезд 13 Ярваский уезд 7 Йыгеваский уезд 7 Ляэнеский уезд 8 Ляэне-Вируский уезд 7 Пярнуский уезд 7 Пыльваский уезд 11 Раплаский уезд 6 Саареский уезд 4 Тартуский уезд 5 Валгаский уезд 13 Вильяндиский уезд 9 Выруский уезд 9

Источник: Департамент полиции и погранохраны

Медики используют разные возможности, чтобы выяснить, нуждается ли человек в помощи. «Например, в случае, если на прием приходит взрослый дееспособный человек с сопровождающим, мы просим, чтобы сопровождающий вышел и приглашаем его в случае необходимости сами. Но все же именно сам человек решает, какую и в каком объеме помощь он хочет получить, наша задача – предоставить возможность и информацию о том, как ему можно помочь», – заявляет Пильдер.

Но есть и исключения, когда медики обязаны проинформировать полицию о возможном преступлении. По словам специалиста по безопасности пациентов Ида-Вируской центральной больницы, это происходит в тех случаях, когда возникают подозрения, что чья-либо смерть могла наступить в результате насильственных действий, а также, если речь идет о ребенке, который находится в опасности или нуждается в помощи.