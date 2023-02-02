С начала года в Эстонии стартовал экспериментальный проект, призванный предложить жертвам преступлений наилучшую защиту. Так, если в больницу обратился пациент с подозрением на ненадлежащее обращение, медики вместе с ним заполнят карту тела, которая тут же будет запечатана в конверт и спрятана в сейф. Какая ценная информация в ней будет содержаться и каким образом человек потом сможет ею воспользоваться, выяснял портал Rus.Postimees.
Карта тела ненадлежащего обращения: что это такое и в каком случае ее составят для вас
Пилотный проект пока реализуется только в Ляэне- и Ида-Вирумаа. Первым медучреждением, приступившим к составлению карты тела ненадлежащего обращения, стала Ида-Вируская центральная больница. Позже к ней присоединились также Нарвская и Раквереская больницы.
По словам специалиста по безопасности пациентов Ида-Вируской центральной больницы Дины Пильдер, жертва преступления – это любой человек, оказавшийся в ситуации, когда испытал насилие или ненадлежащее обращение. «Насилие может быть разным – физическим, эмоциональным, сексуальным, экономическим и т.д. Каждый из нас может оказаться в такой ситуации», – говорит она.
Жертва может молчать о насилии
Есть две основные ситуации, когда медработники сталкиваются с жертвами преступлений. Потерпевшие могут обращаться в медучреждение уже после общения с полицией или центром помощи жертвам. Это, как правило, проще для медицинского работника, поскольку известно, что пациент стал жертвой какого-либо преступления. Также в таком случае у человека уже имеется восстановленное в некоторой степени чувство безопасности, а момент проявления жестокости по отношению к нему, к счастью, миновал.
Иная ситуация складывается, когда медработник при общении с пациентом должен предполагать или оценивать, может ли он являться жертвой, особенно в случае, когда пациент сам в этом напрямую не признается.
«Обычно люди прямо говорят о том, что с ними произошло, но действительно бывают ситуации, особенно в случаях насилия в близких отношениях, когда человек не может или не хочет рассказывать все как есть. Иногда бывает и такое, что человек сам не понимает, что то, как с ним обращаются, неправильно: он может думать, что сам виноват, что заслужил такое обращение», – объясняет Пильдер, добавляя, что в последние годы на такие случаи работники здравоохранения стали обращать больше внимания.
Как рассказали Rus.Postimees в полиции, выезды патруля как реакция на сообщения о семейном насилии – одна из самых частых причин, по которой люди вообще вызывают стражей порядка.
Случаи насилия в близких отношениях на 1000 жителей по уездам Эстонии (с 1 января по 31 декабря 2022 года)
Уезд
Количество случаев
Харьюский уезд
|8
Хийуский уезд
|3
Ида-Вируский уезд
|13
Ярваский уезд
|7
Йыгеваский уезд
|7
Ляэнеский уезд
|8
Ляэне-Вируский уезд
|7
Пярнуский уезд
|7
Пыльваский уезд
|11
Раплаский уезд
|6
Саареский уезд
|4
Тартуский уезд
|5
Валгаский уезд
|13
Вильяндиский уезд
|9
Выруский уезд
|9
Источник: Департамент полиции и погранохраны
Медики используют разные возможности, чтобы выяснить, нуждается ли человек в помощи. «Например, в случае, если на прием приходит взрослый дееспособный человек с сопровождающим, мы просим, чтобы сопровождающий вышел и приглашаем его в случае необходимости сами. Но все же именно сам человек решает, какую и в каком объеме помощь он хочет получить, наша задача – предоставить возможность и информацию о том, как ему можно помочь», – заявляет Пильдер.
Но есть и исключения, когда медики обязаны проинформировать полицию о возможном преступлении. По словам специалиста по безопасности пациентов Ида-Вируской центральной больницы, это происходит в тех случаях, когда возникают подозрения, что чья-либо смерть могла наступить в результате насильственных действий, а также, если речь идет о ребенке, который находится в опасности или нуждается в помощи.
Как врачи определяют, что пациент стал жертвой преступления, а не, например, несчастного случая? «В первую очередь, мы опираемся на рассказ самого пострадавшего. Мы не принуждаем человека к тому, чтобы он говорил все как на духу: право любого человека – рассказывать о случившемся так, как он хочет. Но если у нас есть основания предполагать, что мы имеем дело с насилием, а не несчастным случаем, мы сообщаем пациенту об этом и объясняем, чем можем быть ему полезны, если позже он передумает и решит обратиться за помощью», – говорит Пильдер.
Доступ к данным имеют единицы
Карта тела ненадлежащего обращения составляется в бумажном варианте. В нее заносятся данные пациента, его рассказ о случившемся, описание его состояния работником здравоохранения, а также все действия, которые были предприняты, в том числе какая помощь была оказана и был ли пациент направлен куда-то еще.
Для составления карты не требуется согласия пациента. «Но мы обязательно информируем его, что есть такой документ и позже он может обратиться, например, в полицию или кризисный центр помощи жертвам и сообщить, что в больнице эта карта была заполнена. Это может впоследствии оказаться важным свидетельством совершенного насилия, – продолжает Пильдер. – Но согласие пациента обязательно нужно для того, чтобы сфотографировать его телесные повреждения и передать собранные данные в полицию или в прокуратуру. Без добровольного согласия ничего из этого делать нельзя».
Правила хранения этих данных очень строги, и доступ к этим картам и связанными с ними данными – даже внутри системы здравоохранения – очень сильно ограничен: сразу после составления документ запечатывается в конверт и хранится в сейфе. Доступ к нему имеет лишь внутрибольничный координатор проекта.
В Ида-Вируской центральной больнице карту тела составляют пять отделений: отделение экстренной медицины (EMO), родильное отделение, детское отделение, ортопедическое отделение и отделение восстановительного лечения и сестринской помощи. Карты стали заполнять с 12 января, и на сегодняшний день их насчитывается уже девять. Но какую реальную помощь от такой карты получит пациент? «У пациента будет официальный документ о полученных им телесных повреждениях и, соответственно, возможность получить помощь полиции, самоуправления либо кризисного центра защиты пострадавших от насилия. И если пациент дает на это согласие, медработник может тут же сам вызвать полицию или вместе с пациентом позвонить на телефон помощи жертвам», – объясняет Пильдер.
По ее словам, иногда людям нужно время, просто чтобы решить, как им поступить. А иногда время требуется, чтобы уладить какие-то дела, получить анонимную помощь в кризисном центре помощи пострадавшим, продумать план дальнейшей жизни. Карта тела ненадлежащего обращения дает возможность все спокойно обдумать. «В целом общество получит лучшее представление о том, на какую поддержку можно рассчитывать, если вы пострадали от насилия. Немногие знают, что у нас в стране есть помощь жертвам насилия – palunabi.ee, не говоря уже о том, что и люди, склонные к насилию, тоже могут получить поддержку и участвовать в специальных психологических программах для таких людей», – добавила специалист по безопасности пациентов Ида-Вируской центральной больницы.
Карта тела ненадлежащего обращения поможет наказать преступника
Советник по криминальной политике Министерства юстиции Брит Таммисте рассказала, почему из всех проектов именно Ида- и Ляэне-Вирумаа были выбраны для проведения экспериментального проекта. Предположение, что именно в этих регионах больше всего проблем с насилием, не подтвердилось.
«Идея проекта с самого начала заключалась в том, что мы хотели работать с сообществом в одном регионе. Это важно, чтобы оценить сотрудничество специалистов одного региона, их потребности и способности, а также протестировать предлагающиеся решения на меньшей модели. Мы исключили Пыхьяский регион, так как из-за того, что в него входит столицы, здесь чаше что-то случается, – сказала она. – В Ляэнеском регионе несколько лет назад был запущен Пярнуский пилотный проект на тему насилия в близких отношениях. Мы выбирали между Восточной и Южной Эстонией. На юге страны именно сейчас в полиции происходят структурные изменения, которые могли бы повлиять на ход проекта. В то же время идея проекта быстро получила положительный отклик у приступающего к работе нового ведущего прокурора Вируской окружной прокуратуры, Идаского префекта и трех больниц региона».
Выбор региона происходил в сотрудничестве с руководящим комитетом проекта. «Говоря о поставщиках медицинских услуг, хотелось начать с одного отделения какой-нибудь крупной больницы или просто с маленькой больницы, что важно в случае новой инициативы и инноваций. И мы рады тому, к чему пришли: сотрудничество с Ида-Вируской центральной больницей, Нарвской больницей и Раквереской больницей очень хорошее. Для медиков этих больниц мы уже провели информационные дни и курсы. Различные отделения этих медучреждений уже используют карту тела ненадлежащего обращения, которая помогает фиксировать травмы и другую важную информацию о людях, которые могли быть жертвами жестоко обращения или безразличия. Если они решатся, то позже смогут обратиться с собранной информацией в полицию или в прокуратуру», – заключила Таммисте.
По ее словам, более осведомленный работник здравоохранения сможет лучше определить травмы с признаками насилия и с помощью правильных вопросов помочь пострадавшим оценить ситуацию и понять их потребности. Это в свою очередь побудит их сообщать в полицию о преступлении и искать помощи в опорных услугах. «Не менее важно и влияние на здоровье человека: прекращение насилия или безразличия помогает предотвратить долгосрочный и краткосрочный ущерб здоровью. В случае детей негативный опыт в детстве, в том числе насилие и равнодушие, является причиной многих проблем со здоровьем – как физических, так и ментальных. Поддержка со стороны медицинских работников и выяснение у жертвы того, что с ней случилось, поможет обеспечить наилучшее последовательное лечение и предотвратить последствия насилия для психического и физического здоровья», – рассказала представитель Министерства юстиции о пользе экспериментального проекта.
По словам Дины Пильдер, в Ида-Вируской центральной больнице есть многолетний опыт работы со случаями насилия. «У нас уже несколько лет действует один из четырех эстонских центров помощи жертвам сексуального насилия. И этот проект Министерства юстиции расширяет наши возможности оказывать пострадавшим людям помощь, учитывая их эмоциональное состояние, и поддержать их в период уязвимости, – подчеркнула она. – Мы все участвуем в этом проекте, так как понимаем, что во многих случаях именно работник здравоохранения может стать первым человеком, который оказывает помощь пострадавшему. Наша роль – после оказания медицинской помощи поддержать человека в его решении и, в случае его согласия, предоставить ему возможности для дальнейшей поддержки со стороны кризисного центра, полиции, местного самоуправления».
Не стесняйтесь просить о помощи!
В Министерстве юстиции напомнили, что в Эстонии действует государственная система помощи жертвам. Благодаря этому в каждом регионе нашей страны через Департамент социального страхования предлагаются бесплатные консультации, эмоциональная поддержка и информирование о возможностях получения помощи. «Все это рассчитано на людей, которые чувствуют, что с ними поступили несправедливо, или они стали жертвой преступления, плохого обращения или пренебрежения. Эта помощь предназначена не только тем, чье положение явилось поводом начать уголовное производство», – сказала Таммисте.
При необходимости Департамент социального страхования выплачивает жертве преступления государственную компенсацию. К этому добавляются социальные услуги, которые предлагает местное самоуправления, а также услуги НКО, которые направлены на жертв насилия.
«Для жертв, а также, например, для свидетелей насилия, создан ряд возможностей сообщить о нуждающемся в помощи человеке или самому о ней попросить. Важно, чтобы жертва преступления не оставалась один на один со своей бедой. Если вы заметили у друга, соседа или знакомого признаки того, что он мог стать жертвой насилия или сам проявляет насилие, важно об этом сообщить, а не держать в себе», – отметила советник по криминальной политике Минюста.
Жертвы, их близкие, а также предлагающие им помощь специалисты могут обратиться за советом по кризисному телефону помощи жертвам 116 006. Попросить совета или помощи можно анонимно!
В экстренной ситуации следует звонить в полицию по номеру 112.
Самый быстрый способ получить помощь в случае насилия в близких отношениях – обратиться на сайт помощи жертвам palunabi.ee или позвонить по номеру кризисного телефона 116 006.
Помощь может получить и совершающий насилие: по телефону отказа от насилия 660 6077.
Количество зафиксированных по всей Эстонии случаев семейного насилия за 12 месяцев 2022 года
Статистика включает в себя все сообщения, заявления и выезды патрулей на вызовы.
Месяц
Количество вызовов
Январь
|1040
Февраль
911
Март
|932
Апрель
|1009
Май
|946
Июнь
|970
Июль
|1032
Август
|903
Сентябрь
|886
Октябрь
|888
Ноябрь
|880
Декабрь
|1041
Источник: Департамент полиции и погранохраны
Справка
Проект по защите жертв преступлений реализуется при сотрудничестве Министерства юстиции, Victim Support Europe и Европейского союза, а продлится он два года.
Это пилотный проект, который в Эстонии реализуется только в Ляэне- и Ида-Вирумаа. Цель проекта – предложить жертвам преступлений лучшую защиту в Эстонии.
Для этого Министерство юстиции, Департамент полиции и погранохраны, Департамент социального страхования, уездные больницы и прочие целевые группы вместе разрабатывают планы действий для оказания помощи жертвам преступлений.