Во вторник Пярнуский уездный суд приговорил к условному тюремному заключению человека, которого обвинили не только в незаконном обращении с боеприпасами, но и в разглашении государственной тайны.
Житель Эстонии, выдавший гостайны, признан виновным
Суд признал Рихо Рахусалу виновным по статьям Пенитенциарного кодекса, которые касаются разглашения государственной тайны и секретной информации, незаконного обращения с большим количеством боеприпасов и незаконного обращения с важными частями боевого оружия или боеприпасами в больших количествах.
За совершенные преступления суд приговорил Рахусалу в общей сложности к пяти годам лишения свободы с такой же продолжительностью испытательного срока. Из наказания вычтут двое суток, которые Рахусалу находился за решеткой в качестве подозреваемого - 27 и 28 декабря 2021 года.
Во время обыска 27 декабря 2021 года КаПо обнаружила в различных местах ряд документов и носителей данных Сил обороны ограниченного обращения - они содержали информацию о деятельности Сил обороны. Кроме того, во время обыска КаПо обнаружила четыре минометных капсюля-воспламенителя, три патрона и почти 40 холостых и непригодных для стрельбы патронов.