Житель Эстонии, выдавший гостайны, признан виновным

Суд признал Рихо Рахусалу виновным по статьям Пенитенциарного кодекса, которые касаются разглашения государственной тайны и секретной информации, незаконного обращения с большим количеством боеприпасов и незаконного обращения с важными частями боевого оружия или боеприпасами в больших количествах.

За совершенные преступления суд приговорил Рахусалу в общей сложности к пяти годам лишения свободы с такой же продолжительностью испытательного срока. Из наказания вычтут двое суток, которые Рахусалу находился за решеткой в качестве подозреваемого - 27 и 28 декабря 2021 года.