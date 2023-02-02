Анализ перспектив: когда «закончится» Евгений Пригожин и почему армия РФ помогает уничтожать ЧВК «Вагнер»?

ЧВК «Вагнер» и военные претензии повара

Ещё одним направлением деятельности Пригожина стала частная военная компания «Вагнер» либо «группа Вагнера», которая возникла в РФ на рубеже 2013-2014 годов. В отличие от других российских ЧВК, группа долгое время не имела постоянной регистрации. Лишь в 2022 году в С. Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр», где размещён вербовочный пункт компании.

Политика вербовки персонала не ограничивается территорией РФ. Группа активно набирает наёмников из стран бывшего СССР, а так же из государств Африки и Азии. До недавнего времени предпочтение отдавалось людям, имеющим опыт военной службы, но требования к кандидатам были существенно снижены уже на рубеже 2015-16 годов.

Именно российские ЧВК (в том числе «группа Вагнера») были основной ударной силой РФ на начальном этапе российско-украинской войны в 2014 году на Донбассе.

В соответствии со спецификацией использования можно разделить наёмников «группы Вагнера» на четыре ключевые группы.

- Инструкторы и высококлассные специалисты. Используются в первую очередь для подготовки бойцов, находящихся на долгосрочных контрактах, а также как военные инструкторы (Ангола, Сирия, Ливия, ЦАР, Мозамбик) за рубежом, как личная охрана контракторов (например, президент ЦАР, руководство GATIA в Мали).

- Постоянный штат либо «ветераны». Хорошо подготовленные бойцы, которые имеют опыт работы в нескольких миссиях. Используются для обучения новичков, на зарубежных миссиях в качестве костяка ударных группировок. В отличие от первой группы эта группа наёмников предназначена для использования в боестолкновениях. Активно используются для охраны нефтяных объектов в Ливии, золотых и алмазных приисков в Зимбабве.

- Опытные бойцы на разовых контрактах. Бойцы, имеющие боевой опыт, но не имеющие большого опыта работы с ЧВК. Используются как ударная сила в войсковых и охранных операциях.

- Новички – набранные бойцы относительно низкой квалификации, которые нанимаются на краткосрочные контракты и используются в горячих точках, где есть необходимость задействовать большое количество «живой силы». Про этих можно смело говорить – "расходный материал".