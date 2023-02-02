До 2013 года Евгений Пригожин был одной из наименее публичных персон в окружении президента Владимира Путина. Много воды с тех пор утекло, и теперь он – один из ключевых ньюсмейкеров российско-украинской войны. Каковы реальные политические перспективы «повара Путина»? Чем он заработал свою грозную репутацию и когда закончится живая сила для реализации его военных претензий?
Анализ перспектив: когда «закончится» Евгений Пригожин и почему армия РФ помогает уничтожать ЧВК «Вагнер»?
Этот анализ в сокращенном виде публикуется с разрешения Украинского института будущего. Полную версию можно прочесть на странице института.
Владелец группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин - представитель «питерской» группы, и его бизнес на начальном этапе (а медиа-бизнес и после 2013 года) активно кредитовался банком «Россия» принадлежащим Ковальчукам.
В конце 90-х Пригожин открыл ряд ресторанов, позже начал развивать направление «конкорд кейтеринг» и за счёт знакомства с В. Путиным, это направление стало весьма успешным. В число заказчиков входило (и, входит) Управление делами президента РФ, «Конкорд» обслуживает кремлёвские банкеты а так же обеспечивал питанием мероприятия руководства силовых структур.
Кроме ресторанного бизнеса «Конкорд» активно занимается строительством, а связанные с группой кампании – разведкой и добычей полезных ископаемых. Впервые имя Пригожина зазвучало в ведущих СМИ после 2013 года, когда возникло «Агентство интернет-исследований». На фоне изменения характера потребления информации (усиление роли социальных сетей, новых медиа), Владимиру Путину понадобилась, структура, способная решить задачу формирования общественного мнения по ключевым для российской власти вопросам. Традиционные каналы донесения информации – газеты, телевидение, радио – не работали и оставляли политическим оппонентам кремлёвской власти возможность влиять, используя возможности интернет-ресурсов.
В результате возникло АИИ, которое ряд журналистов и политиков начали называть «фабрика троллей», «ольгинские тролли» и так далее. Специфика работы агентства – продвижение через новые медиа нужных нарративов, создание видимости массовой реакции на персон и их действия, кампании дискредитации.
ЧВК «Вагнер» и военные претензии повара
Ещё одним направлением деятельности Пригожина стала частная военная компания «Вагнер» либо «группа Вагнера», которая возникла в РФ на рубеже 2013-2014 годов. В отличие от других российских ЧВК, группа долгое время не имела постоянной регистрации. Лишь в 2022 году в С. Петербурге открылся «ЧВК Вагнер Центр», где размещён вербовочный пункт компании.
Политика вербовки персонала не ограничивается территорией РФ. Группа активно набирает наёмников из стран бывшего СССР, а так же из государств Африки и Азии. До недавнего времени предпочтение отдавалось людям, имеющим опыт военной службы, но требования к кандидатам были существенно снижены уже на рубеже 2015-16 годов.
Именно российские ЧВК (в том числе «группа Вагнера») были основной ударной силой РФ на начальном этапе российско-украинской войны в 2014 году на Донбассе.
В соответствии со спецификацией использования можно разделить наёмников «группы Вагнера» на четыре ключевые группы.
- Инструкторы и высококлассные специалисты. Используются в первую очередь для подготовки бойцов, находящихся на долгосрочных контрактах, а также как военные инструкторы (Ангола, Сирия, Ливия, ЦАР, Мозамбик) за рубежом, как личная охрана контракторов (например, президент ЦАР, руководство GATIA в Мали).
- Постоянный штат либо «ветераны». Хорошо подготовленные бойцы, которые имеют опыт работы в нескольких миссиях. Используются для обучения новичков, на зарубежных миссиях в качестве костяка ударных группировок. В отличие от первой группы эта группа наёмников предназначена для использования в боестолкновениях. Активно используются для охраны нефтяных объектов в Ливии, золотых и алмазных приисков в Зимбабве.
- Опытные бойцы на разовых контрактах. Бойцы, имеющие боевой опыт, но не имеющие большого опыта работы с ЧВК. Используются как ударная сила в войсковых и охранных операциях.
- Новички – набранные бойцы относительно низкой квалификации, которые нанимаются на краткосрочные контракты и используются в горячих точках, где есть необходимость задействовать большое количество «живой силы». Про этих можно смело говорить – "расходный материал".
Суммарная численность квалифицированных бойцов в ЧВК «Вагнер» составляет по разным оценкам от 5 до 10 тысяч человек. Из которых около 1,5 тысячи – постоянные высококлассные специалисты. Широкая рекрутинговая кампания по найму низкоквалифицированной пехоты (категория «новички») довела численность структуры до 40-50 тысяч, с учётом набора заключённых.
ЧВК «Вагнер», как и другие подобные организации (не только российские, но и американские, британские и т.д.) используется для продвижения интересов РФ в регионах (либо конфликтах), где прямое участие ВС РФ нецелесообразно по политическим либо экономическим причинам. Среди наиболее известных операций данной компании можно упомянуть: участие в гражданской войне в Мали; участие в боевых действиях в Судане в период войны за независимость Южного Судана; участие в войне в Сирии на стороне Башара Асада; участие в войнах в Ливии, Центрально-Африканской Республике, операции в Мозамбике и на Мадагаскаре, в Венесуэле, конго, Анголе.
Трансформация роли Пригожина в Украине
Судя по характеру боевых действий, изначально Кремль не планировал активного использования ЧВК как полноценных подразделений на фронте. Таким кампаниям отводилась роль ДРГ в тылу украинских войск, в первую очередь в крупных городах. Однако, необходимость компенсировать потери армии РФ на начальном этапе войны привела к тому, что наёмников «группы Вагнера» начали использовать в качестве пехотных соединений на фронте. Была попытка найма «узких специалистов», в том числе вне России. Речь идёт о лётчиках, танкистах, артиллеристах, специалистах в области связи и РЭБ. Рекрутинговая кампания имела лишь частичный успех – до появления первых погибших. К тому же осенью 2022 в российское законодательство были внесены изменения, позволяющие брать иностранцев на военную службу, поэтому структуры Пригожина сконцентрировались именно на формировании пехотных соединений. Использование ЧВК позволяло Кремлю оттягивать момент объявления мобилизации и занижать оценку реального уровня потерь.
Однако, ближе к осени возникла потребность в резком увеличении найма живой силы для восполнения понесённых потерь. В результате реализуется идея о найме заключённых в обмен на будущую амнистию и деньги. Это позволило Пригожину нанять в свою структуру до 20-25 тысяч заключённых из российских колоний. Ещё около 10 тысяч человек было нанято в депрессивных регионах РФ. В первую очередь, это люди без постоянного дохода, имеющие существенные кредитные обязательства (ипотека, потребительские кредиты и т.д.).
Важно отметить, что Пригожин крайне осторожно использует «ядро» своей ЧВК на фронте. Квалифицированные опытные бойцы чаще занимают командные должности и не участвуют в штурмовых операциях. Либо вообще работают как инструкторы в лагерях подготовки.
Переход войны в затяжное состояние, санкционное давление на РФ, ослабившее позиции некоторых российских компаний на мировом рынке, создали предпосылки для передела сфер влияния в окружении Путина. Так, например, лишилась своих позиций (и фактически полностью уничтожена) группировка «семьи» Ельцина, снижается роль группы «Роснефти» и лично Сечина. Есть неудовлетворённость Путина представителями группы силовиков. К этому стоит добавить возникновение точек напряжённости в российском обществе. С одной стороны, есть недовольство и страх либерально настроенных жителей городов. С другой – рост недовольства среди радикально, имперски настроенных россиян. На этом фоне начинается игра Пригожина. Если, с учётом написанного выше, оценить его позиционирование в окружении президента РФ, наиболее точным определением станет «порученец». Несомненно влиятельный, нужный, но используемый лишь для «деликатных» миссий, которыми не могут заниматься как официальные структуры, так и отдельные политики. Получается, что Пригожин призван делать «грязную работу» и брать на себя весь репутационный негатив. При этом его положение полностью зависит от востребованности предлагаемых «деликатных услуг» и благосклонности Путина.
Но временная «незаменимость» в войне, важность информационных операций, равно как и процессы по перераспределению влияния в российской верхушке создают для Пригожина шанс сменить статус. С этой целью Пригожин начинает активную медийную кампанию. Сеть «военкоров», начиная с конца июля, критикует военное руководство, подчёркнуто позитивно отзывается о «работе оркестра (так они называют группу Вагнера)». Причём последнее направление раскручивается постепенно, по нарастающей. Пригожин становится одной из самых публичных персон в российской политике. Благодаря чему он, совместно с Кадыровым, добивается смены руководства «СВО», продвигая близкого им генерала Суровикина.
На этом фоне Пригожин начинает пробовать, где грань дозволенного. Публичная казнь Евгения Нужина, угрозы в адрес критиков выполняли роль, с одной стороны устрашения (либо, в случае с радикалами, мотивации – «найдем предателей») для части российского общества. С другой стороны это был вызов и демонстрация своего политического веса представителям российских элит. Например, по факту казни обязаны были отреагировать Генпрокуратура и Следственный комитет. Отсутствие действий со стороны Краснова и Бастрыкина стало показательным для остальных ключевых персон в окружении Путина. Параллельно начинается публичная медийная атака на губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Который имеет опыт работы вместе с Путиным с середины 90-х годов.
В Кремле принимают решение несколько ограничить претензии Пригожина и большинство конфликтов купируют. В прессе создаётся картинка «новой реальности». Конфликт с Бегловым принудительно «ставят на паузу». Но общий тренд становится очевидным. На фоне дискредитации части силовиков, Пригожин пытается встроить ЧВК как полноправную часть силового ресурса РФ. Для реализации планов ему необходима картинка военного успеха. Поэтому преимущественное использование ЧВК «Вагнер» на донецком участке фронта (Бахмут, Соледар, Авдеевка) являются, результатом заинтересованности как лично Пригожина так и военного руководства. Благодаря наличию «дешёвой» рабочей силы из числа заключённых «группа Вагнера» поддерживает высокую интенсивность боевых действий и достигает частичного успеха в окрестностях Бахмута. При этом взятие Соледара (единственный успех российской стороны за долгое время) Пригожин пытается выдать за свою и только свою победу, обеспеченную исключительно силами его ЧВК, тем самым, в очередной раз противопоставляя себя военному руководству.
Одновременно на фронте ЧВК «Вагнер» несёт колоссальные потери. В первую очередь это результат успешной работы ВСУ, но свою роь играет и ВС РФ. Появляется разрозненная информация (местами, подтверждаемая украинскими военными), что вооружённые силы России зачастую не спешат предоставлять наёмникам артиллерийскую или воздушную поддержку, содействуя уничтожению целых подразделений «группы Вагнера» в лобовых штурмах украинских позиций. Если такая информация верна, то российское военное руководство выбрало тактику постепенного уничтожения ЧВК «Вагнер», используя её подразделения в лобовых штурмах на наиболее сложных участках. Параллельно с этим идёт активное формирование ЧВК Победа (которую связывают с Шойгу) и активизировались ЧВК «Редут», ЧВК «Ястреб» (переговорщик) Алексея Марущенко. При этом последние две подчёркивают своё присутствие в Украине в 2022 году с уже с конца февраля.
Что будет с Пригожиным?
Ключевой вопрос, ответ на который определяет будущее Пригожина – мобилизационный потенциал его ЧВК. Можно предположить, что практика вербовки заключённых будет продолжена. Информация о высоком уровне потерь будет «перебиваться» историями бывших заключённых, которые были амнистированы после участия в войне в Украине.
Учитывая, что в российских колониях и тюрьмах по данным ФСИН содержится около 250 тысяч человек, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, (из которых 22 тысячи женщин), максимальный мобилизационный потенциал «призыва осуждённых» для «группы Вагнера» можно оценить не более чем в 60-70 тысяч человек за весь 2023 год. При нынешней интенсивности «утилизации вагнеровцев» на фронте, этого хватит для поддержания постоянной численности группировки на несколько месяцев, но не более.
Однако, вторая категория потенциальных наёмников – люди из депрессивных районов без постоянного дохода с большими кредитными задолженностями – может дать ещё около 50 тысяч новобранцев. Это при условии, что часть из данной категории лиц не будет призвана в ВС РФ. Таким образом, максимальное число рекрутов, на которые может рассчитывает Пригожин – до 100 тысяч. При этом ядро ЧВК, состоящее из обученных и квалифицированных бойцов вряд ли будет в полной мере задействовано на фронте в Украине, учитывая большое число текущих миссий за рубежом.
Параллельно в РФ будут усиливаться другие частные военные компании, которые попытаются занять место ЧВК «Вагнер» в менее рисковых, но не менее «публичных» операциях. Например, охрана ключевых объектов, зачистки уже занятых населённых пунктов (если такие будут в результате российского наступления), борьба с партизанами и украинскими ДРГ.
Таким образом, Пригожин может рассчитывать на силовую компоненту как основу своей политической активности лишь в 2023 году. Уже к осени, при существующих темпах «утилизации» вагнеровцев, значение и значимость ЧВК «Вагнер» начнёт стремительно уменьшаться, если только не будут найдены альтернативные источники рекрутов или же вагнеровцев массово отправят в тыл (первое – пока нереалистично, второе – очень невыгодно Минобороны). Есть еще третий вариант – Пригожину прикроют оба канала вербовки, но пока Путин молчит.
Поэтому именно в 2023 году Пригожин попытается войти в группу силовиков как составная часть военной машины РФ. Можно ожидать поиск союзников, одним из которых может стать Золотов, а так же инициативу по изменению российского законодательства и легализации использования ЧВК, в том числе и на территории РФ. Правда, пока все его попытки это сделать были безуспешны.
Второе направление усиления – партийный проект радикального характера – так же возможен. У Пригожина есть соответствующие медиа ресурсы, есть партнёры (Регнум, КП) и есть «история» участия в войне. Пригожин своей излишней своей активностью осенью поставил под сомнение свою управляемость, чем не только снизил шансы единолично возглавить новый политический проект, но и шансы получить там «контрольный пакет». Судя по всему, в Кремле, пока вопрос политического будущего Пригожина поставили на паузу и собираются отстраненно смотреть на то, сможет ли он «выжить» во фронтовой и политической борьбе с Минобороны и генштабом.