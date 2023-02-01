Сегодня, 1 февраля, в 10.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кобра в Пыхья-Пярнумаа между тремя автомобилями военной колонны произошла цепная реакция.
Три грузовика союзников попали в ДТП
По словам очевидца, колонна из десяти военных автомобилей на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру заехала на заправку Hepa недалеко от Вяндра. Одна из больших военных машин въехала в движущийся перед ней грузовик, который, в свою очередь, врезался в машину перед ним.
Это были машины союзников.
Младший лейтенант Лийз Ваксманн из пресс-службы Сил обороны
Младший лейтенант Лийз Ваксманн из пресс-службы Сил обороны подтвердила, что ДТП произошло с участием транспортных средств, следовавших в составе военной колонны. «Речь идет о машинах союзников. По предварительным данным, ДТП произошло между транспортными средствами, следовавшими в составе колонны, при съезде с шоссе», - пояснила представительница Сил обороны.
Работник заправки Hepa Айве Кивиселг рассказал, что носы двух автомобилей были полностью сплюснуты, поскольку большие машины врезались во впереди едущие автомобили. «У одной машины разбито лобовое стекло», - рассказал свидетель происшествия. По его словам, дорога была очень скользкой. Среди другой военной техники Кивиселг заметил и военную полицию.
Ваксманн отметила, что в аварии никто не пострадал, а точные обстоятельства случившегося выяснит военная полиция в ходе дальнейшего производства.
Помимо топлива, заправка, расположенная на территории деревни Кобра, предлагает богатый выбор блюд. По словам Кивиселга, сегодня за прилавком и на кухне было больше работы, чем обычно: военнослужащие, задержавшиеся на заправке на несколько часов, воспользовались наличием места для приема пищи. «Мужчины здесь наелись досыта», - сказал Кивиселг.