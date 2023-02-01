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Три грузовика союзников попали в ДТП

Три грузовика союзников попали в ДТП
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Из-за ДТП три автомобиля нуждаются в ремонте.
Из-за ДТП три автомобиля нуждаются в ремонте. Фото: Mark-erik Tölpt/Kaitsevägi

Сегодня, 1 февраля, в 10.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Кобра в Пыхья-Пярнумаа между тремя автомобилями военной колонны произошла цепная реакция.

По словам очевидца, колонна из десяти военных автомобилей на шоссе Пярну-Раквере-Сымеру заехала на заправку Hepa недалеко от Вяндра. Одна из больших военных машин въехала в движущийся перед ней грузовик, который, в свою очередь, врезался в машину перед ним.

Это были машины союзников.

Младший лейтенант Лийз Ваксманн из пресс-службы Сил обороны

Младший лейтенант Лийз Ваксманн из пресс-службы Сил обороны подтвердила, что ДТП произошло с участием транспортных средств, следовавших в составе военной колонны. «Речь идет о машинах союзников. По предварительным данным, ДТП произошло между транспортными средствами, следовавшими в составе колонны, при съезде с шоссе», - пояснила представительница Сил обороны.

Военная полиция приступила к расследованию инцидента. 
Военная полиция приступила к расследованию инцидента. Фото: Mark-erik Tölpt/Kaitsevägi

Работник заправки Hepa Айве Кивиселг рассказал, что носы двух автомобилей были полностью сплюснуты, поскольку большие машины врезались во впереди едущие автомобили. «У одной машины разбито лобовое стекло», - рассказал свидетель происшествия. По его словам, дорога была очень скользкой. Среди другой военной техники Кивиселг заметил и военную полицию.

Ваксманн отметила, что в аварии никто не пострадал, а точные обстоятельства случившегося выяснит военная полиция в ходе дальнейшего производства.

Военные автомобили, заехавшие на заправку, попали в цепную аварию.
Военные автомобили, заехавшие на заправку, попали в цепную аварию. Фото: Tark Tee

Помимо топлива, заправка, расположенная на территории деревни Кобра, предлагает богатый выбор блюд. По словам Кивиселга, сегодня за прилавком и на кухне было больше работы, чем обычно: военнослужащие, задержавшиеся на заправке на несколько часов, воспользовались наличием места для приема пищи. «Мужчины здесь наелись досыта», - сказал Кивиселг.

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