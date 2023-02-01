выставка ⟩ В Тарту приедет искусство, обожженное войной

Художница комментирует замысел выставки так: «Когда случилась трагедия 24 февраля, я поняла, что картины, которые я делала до сих пор, были словно предсказания будущих событий. В первые месяцы украинских событий я написала большую десятичастную картину «Армагеддон» для выставки ERM. Мне хотелось вступить в диалог с картиной Пабло Пикассо «Герника». Она показалась мне наиболее близкой к тому, что происходит сейчас перед глазами. Я также добавил в этот диалог фигуры, созданные Хендриком Гольциусом в 1588 году. «Армагеддон» близок головоломке из образов, это закодированный текст об ужасах нынешних битв, отсылающий также к 16-й главе Книги Откровения. К сожалению, мне не удалось привезти на выставку всю серию о битвах, так как несколько работ уже находятся в частных коллекциях. Поэтому их можно увидеть только в каталоге выставки».