С 4 февраля по 16 апреля в Эстонском Национальном Музее пройдет выставка «Новая мифология», представляющая дополненную ретроспективу художницы эстонского происхождения Ольги Тобрелутс. Ее работы входят в число наиболее заметных явлений современного мультимедийного искусства.
Выставка ⟩ Всемирно известная художница эстонского происхождения привезет в Тарту свои новые работы
Ольга Тобрелутс получила в 1990-е годы международную известность как первопроходец медиа-арта и автор изобретательных видеоинсталляций. В 2000-е она вернулась к живописи, а в 2010-е занялась сложными комбинациями техник, эффектно иллюстрируя современные мифы цитатами из классического искусства.
Путь Тобрелутс в искусстве начался с легендарной выставки Новых Художников на Дворцовом мосту (Ленинград, 1990 год), где она представила абстрактные работы. Этот интерес, соединенный с опытом граффити, развивался затем в Москве, куда художница переехала, чтобы присоединиться к сквоту Петлюры.
В 1990-е годы началось ее сотрудничество со студией АRТ+СОМ (Берлин), где она осваивала компьютерные технологии. В связи с этим Тобрелутс полностью переключилась на 3D-моделирование, позводяющее преобразовать фотографию с помощью графического редактора. Она начинает создавать на компьютере идеальные тела в эстетике Ренессанса, и это созвучно поискам неоакадемистов в России. С 1994 года она вошла в состав Новой Академии Изящных Искусств под руководством Тимура Новикова.
Ольга Тобрелутс создает программные неоакадемические работы, обращаясь к наследию и преобразуя его, заставляя работать на современность и щедро провоцируя зрителя, вызывая недоумение и внезапное узнавание. Например, наряжая античные тела в одежду модных брендов (серия «Модели») или снабжая портреты старых мастеров новыми лицами («Священные фигуры»). По словам Тобрелутс, она стремится вернуть картине магический смысл, который она утратила, так как воспроизводство часто понимается как девальвация.
Фрагменты этих серий, а также проекта «Кесарь и Галилеянин» (54 изображения по одноименной драме Генрика Ибсена), будут представлены на выставке в Тарту в качестве контекста для нового произведения, созданного специально для выставки в Тарту.
Художница комментирует замысел выставки так: «Когда случилась трагедия 24 февраля, я поняла, что картины, которые я делала до сих пор, были словно предсказания будущих событий. В первые месяцы украинских событий я написала большую десятичастную картину «Армагеддон» для выставки ERM. Мне хотелось вступить в диалог с картиной Пабло Пикассо «Герника». Она показалась мне наиболее близкой к тому, что происходит сейчас перед глазами. Я также добавил в этот диалог фигуры, созданные Хендриком Гольциусом в 1588 году. «Армагеддон» близок головоломке из образов, это закодированный текст об ужасах нынешних битв, отсылающий также к 16-й главе Книги Откровения. К сожалению, мне не удалось привезти на выставку всю серию о битвах, так как несколько работ уже находятся в частных коллекциях. Поэтому их можно увидеть только в каталоге выставки».
Кураторы выставки – Реэт Марк и Эркки Юханди. Эстонский национальный музей располагается в Тарту и работает с вторника по воскресенье с 10 до 18.