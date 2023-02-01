Фото ⟩ Бывших работниц Lille Kodu признали виновными в насилии над детьми

Суд приговорил Алексеев к тюремному сроку в один год шесть месяцев, который останется условным, если она в течение трехлетнего испытательного срока не совершит новых умышленных преступлений. Отс-Ласс приговорена к шести месяцам тюрьмы, этот срок будет условным, если она не совершит новых умышленных преступлений за испытательный срок в год и шесть месяцев. Мянник приговорена к тюремному сроку в год и три месяца, который будет условным, если она не совершит умышленных преступлений за двухлетний испытательный срок.