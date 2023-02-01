В среду Вируский уездный суд признал трех бывших сотрудниц Lille Kodu виновными в насилии над детьми.
Фото ⟩ Бывших работниц Lille Kodu признали виновными в насилии над детьми
Суд признал виновными в физическом насилии бывших сотрудниц AS Hoolekandeteenused Lille Kodu — Ану Алексеев (36) Лийну Отс-Ласс (27) и Кятлин Мянник (29).
Суд приговорил Алексеев к тюремному сроку в один год шесть месяцев, который останется условным, если она в течение трехлетнего испытательного срока не совершит новых умышленных преступлений. Отс-Ласс приговорена к шести месяцам тюрьмы, этот срок будет условным, если она не совершит новых умышленных преступлений за испытательный срок в год и шесть месяцев. Мянник приговорена к тюремному сроку в год и три месяца, который будет условным, если она не совершит умышленных преступлений за двухлетний испытательный срок.
Согласно обвинению, Алексеев, Отс-Лаас и Мянник систематически как по отдельности, так и вместе подвергали насилию находившихся в закрытом детском учреждении и под их присмотром детей и причиняли вред их здоровью, физическую боль и страх.
Все несовершеннолетние были людьми с особыми потребностями, удовлетворение их базовых потребностей, способность справляться с бытом и благополучие каждый день зависели от обвиняемых.