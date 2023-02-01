Ср, 1.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

В следующем году, скорее всего, можно будет голосовать с помощью смарт-устройства

Андрес Эйнманн
В следующем году, скорее всего, можно будет голосовать с помощью смарт-устройства
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Голосовать через смартфон на выборах в Рийгикогу пока нельзя, но на выборах в Европарламент в следующем году это может стать возможным.
Голосовать через смартфон на выборах в Рийгикогу пока нельзя, но на выборах в Европарламент в следующем году это может стать возможным. Фото: Sander Ilvest
  • Приложение м-выборов не было готово к выборам в Рийгикогу
  • Весной планируется организовать публичное тестирование приложения
  • Приложение начнет использоваться, только если оно будет на 100% безопасно

Государственная избирательная служба Эстонии хочет ввести м-голосование в качестве нового способа голосования на выборах в Европарламент в следующем году. По сути он будет аналогичен используемому в настоящее время электронному голосованию с помощью компьютера.

Отличие же в том, что это можно будет делать с помощью смартфона или планшета вместо компьютера.

Если в прошлом году избирательная служба работала над тем, чтобы на мартовских выборах в Рийгикогу можно было использовать м-голосование, то осенью прошлого года избирательная комиссия республики пришла к выводу, что к этому времени невозможно внедрить безопасное и функциональное решение.

По словам главы избирательной службы Арне Койтмяэ, система мобильных выборов в настоящее время находится в стадии разработки, и цель состоит в том, чтобы внедрить ее к выборам в Европарламент весной 2024 года. Приложение разработано Агентством государственных информационных систем (RIA).

«Мы не успевали закончить разработку приложения к выборам в Рийгикогу, так как еще нужно было решить несколько вопросов. Например, еще предстоит решить вопрос о том, как распространять приложение для м-выборов. Необходимо тщательно изучить, как это сделать», – сказал Койтмяэ.

Приложение должно распространяться через онлайн-магазины приложений

Вопрос в том, чтобы приложение м-выборов можно было бы распространять среди пользователей через онлайн-магазины интернет-приложений Apple и Google, и отдельный вопрос – то, насколько оно будет находиться под контролем избирательной службы.

Еще одной из сложностей при голосовании с помощью смарт-устройства является проверка голоса. «Если человек сейчас проголосует с помощью компьютера, он может проверить результат голосования с помощью смарт-устройства, загрузив приложение для проверки. Таким образом, у него будет независимый канал для того, чтобы проконтролировать отданный голос. Если невозможно проверить свой голос, значит, ваш компьютер скомпрометирован, и поэтому проверка не будет работать и на смарт-устройстве», – объяснил Койтмяэ.

При голосовании с помощью смарт-устройства возникает вопрос, должен ли избиратель иметь несколько смарт-устройств, одно из которых он будет использовать для голосования, а другое – для проверки своего голоса. Койтмяэ добавил, что избирательной службе нужна критическая масса избирателей, которые проверяли бы свой голос, тогда с их помощью можно получить представление о том, устойчива ли система голосования к атаке и не заражена ли она каким-то вредоносным ПО.

Мы не успевали закончить разработку приложения к выборам в Рийгикогу, так как еще нужно решить несколько вопросов. Например, о том, как распространять приложение для м-выборов.

Арне Койтмяэ, руководитель Государственной избирательной службы Эстонии

Приложение м-выборов для смарт-устройства, разработанное RIA, мало чем отличается от приложения, используемого на обычном компьютере. «Оно будет работать как обычное приложение, его нужно будет скачать из магазина приложений. Для его использования избирателю будет нужен Mobiil-ID, в него также встроена поддержка Smart-ID. В конце концов, использование мобильного приложения не будет особенно отличаться от того, как это делается на компьютере. Все, что касается голосования, то есть то, как отдать свой голос, останется прежним. Просто все переделано для меньшего экрана», – сказал Койтмяэ.

Никаких компромиссов в отношении безопасности

Он добавил, что избирательная служба примет к использованию приложение для выборов на смарт-устройстве только в том случае, если будет абсолютно ясно, что оно так же безопасно, как и приложение для электронных выборов, используемое на компьютере. «Не хотелось бы идти ни на какие послабления в плане безопасности», – сказал Койтмяэ. Он добавил, что голоса, отданные в приложении м-выборов, будут отправляться туда же, куда и электронные голоса, отданные с помощью компьютера. «Все будет направлено в одну систему», – сказал глава избирательной службы.

Избирательная служба планирует весной организовать публичное тестирование мобильного приложения для выборов, в котором смогут принять участие все желающие. «Очевидно, что это произойдет не раньше мая, так как сейчас в центре внимания избирательной службы находятся выборы в Рийгикогу, и испытания не начнутся, пока не будут завершены все процедуры, связанные с выборами в Рийгикогу», – сказал Койтмяэ.

То, будет ли доступна возможность голосования с помощью смарт-устройства ко времени выборов в Европарламент, следует решить не позднее конца этого года, и решение будет зависеть от уверенности избирательной служба в том, что этот метод голосования является на сто процентов безопасным и надежным.

«К концу года все должно быть ясно, чтобы мы могли начать подготовку. Точно так же, как и при обычном голосовании, все вопросы должны решаться с достаточным запасом времени», – сказал Койтмяэ.

Он добавил, что, если, например, находящийся за границей избиратель намеревается проголосовать на выборах в Рийгикогу электронным путем, он должен учитывать, что пока это невозможно сделать с помощью смарт-устройства. Для электронного голосования понадобится компьютер, а также либо ID-карта, либо mobiil-ID, чтобы идентифицировать себя.

По словам генерального секретаря Эстонской ассоциации туризма и туристических компаний (ETRL) Мерике Халлик, в неделю школьных каникул отправятся в путешествие тысячи эстонцев, но точное число подсчитать практически невозможно.
По словам генерального секретаря Эстонской ассоциации туризма и туристических компаний (ETRL) Мерике Халлик, в неделю школьных каникул отправятся в путешествие тысячи эстонцев, но точное число подсчитать практически невозможно. Фото: Андрес Хаабу

В неделю выборов - выходной, в путешествие отправятся тысячи людей

В течение недели выборов в Рийгикогу тысячи людей будут отдыхать за границей и поэтому могут пропустить голосование. Поскольку люди, как правило, не берут с собой в отпуск компьютер, многие могут оказаться удивлены, узнав, что они смогут проголосовать электронным путем только через компьютер и что они еще не могут голосовать на этих выборах в Рийгикогу через смартфон.

По просьбе Postimees генеральный секретарь Эстонской ассоциации туристических и туристических компаний (ETRL) Мерике Халлик провела экспресс-опрос среди компаний, входящих в ассоциацию, чтобы выяснить, сколько людей они вывозят за границу на отдых во время школьных каникул в конце февраля и начале марта.

Халлик обратилась к членам ETRL с вопросом о том, сколько людей они отправляют в отпуск в течение недели школьных каникул. За короткое время откликнулись менее десяти компаний, среди которых есть как крупные, так и более мелкие туроператоры. Откликнувшиеся компании отправят примерно 4000 человек в отпуск за границу в течение недели школьных каникул.

«Ради интереса я также посмотрела вылеты чартерных рейсов из Таллиннского аэропорта в конце февраля, и в течение этого времени, например, на Тенерифе, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, летают по несколько самолетов в день несколько дней подряд. Это очень тонкая математика, но я бы предложила, что члены Эстонской ассоциации туризма и туристических компаний свозят отдохнуть около 6000 человек на протяжении недели школьных каникул», – сказала Халлик.

Она подчеркнула, что это предполагаемая, очень оценочная цифра, не основанная на фактах. Халлик добавила, что около 80 процентов эстонских туроператоров входят в ETRL, и почти невозможно сказать, сколько людей в это же время отправят в отпуск компании, не входящие в ETRL.

Халлик добавила, что во время школьных каникул тысячи людей точно отправятся в путешествия самостоятельно, а вовсе не через турфирмы, и она ничего не может о них сказать.

«Понятно, что школьные каникулы всегда раскупаются досрочно у туроператоров, школьные каникулы всегда приветствуются. Люди путешествуют семьями, эта свободная неделя, отданная на весну, используется по максимуму», – сказала Халлик.

Школьные каникулы продлятся с 27 февраля по 5 марта, но, поскольку государственный праздник 24 февраля приходится на пятницу на предыдущей неделе, многие люди отправятся путешествовать раньше. Электронное голосование пройдет с 27 февраля по 4 марта. В день выборов, 5 марта, проголосовать можно будет только на избирательном участке.

Ключевые слова
Наверх