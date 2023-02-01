В следующем году, скорее всего, можно будет голосовать с помощью смарт-устройства

Избирательная служба планирует весной организовать публичное тестирование мобильного приложения для выборов, в котором смогут принять участие все желающие. «Очевидно, что это произойдет не раньше мая, так как сейчас в центре внимания избирательной службы находятся выборы в Рийгикогу, и испытания не начнутся, пока не будут завершены все процедуры, связанные с выборами в Рийгикогу», – сказал Койтмяэ.

То, будет ли доступна возможность голосования с помощью смарт-устройства ко времени выборов в Европарламент, следует решить не позднее конца этого года, и решение будет зависеть от уверенности избирательной служба в том, что этот метод голосования является на сто процентов безопасным и надежным.

«К концу года все должно быть ясно, чтобы мы могли начать подготовку. Точно так же, как и при обычном голосовании, все вопросы должны решаться с достаточным запасом времени», – сказал Койтмяэ.

Он добавил, что, если, например, находящийся за границей избиратель намеревается проголосовать на выборах в Рийгикогу электронным путем, он должен учитывать, что пока это невозможно сделать с помощью смарт-устройства. Для электронного голосования понадобится компьютер, а также либо ID-карта, либо mobiil-ID, чтобы идентифицировать себя.

По словам генерального секретаря Эстонской ассоциации туризма и туристических компаний (ETRL) Мерике Халлик, в неделю школьных каникул отправятся в путешествие тысячи эстонцев, но точное число подсчитать практически невозможно. Фото: Андрес Хаабу