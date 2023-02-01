В следующем году, скорее всего, можно будет голосовать с помощью смарт-устройства

Избирательная служба планирует весной организовать публичное тестирование мобильного приложения для выборов, в котором смогут принять участие все желающие. «Очевидно, что это произойдет не раньше мая, так как сейчас в центре внимания избирательной службы находятся выборы в Рийгикогу, и испытания не начнутся, пока не будут завершены все процедуры, связанные с выборами в Рийгикогу», – сказал Койтмяэ.
То, будет ли доступна возможность голосования с помощью смарт-устройства ко времени выборов в Европарламент, следует решить не позднее конца этого года, и решение будет зависеть от уверенности избирательной служба в том, что этот метод голосования является на сто процентов безопасным и надежным.
«К концу года все должно быть ясно, чтобы мы могли начать подготовку. Точно так же, как и при обычном голосовании, все вопросы должны решаться с достаточным запасом времени», – сказал Койтмяэ.
Он добавил, что, если, например, находящийся за границей избиратель намеревается проголосовать на выборах в Рийгикогу электронным путем, он должен учитывать, что пока это невозможно сделать с помощью смарт-устройства. Для электронного голосования понадобится компьютер, а также либо ID-карта, либо mobiil-ID, чтобы идентифицировать себя.
В неделю выборов - выходной, в путешествие отправятся тысячи людей
В течение недели выборов в Рийгикогу тысячи людей будут отдыхать за границей и поэтому могут пропустить голосование. Поскольку люди, как правило, не берут с собой в отпуск компьютер, многие могут оказаться удивлены, узнав, что они смогут проголосовать электронным путем только через компьютер и что они еще не могут голосовать на этих выборах в Рийгикогу через смартфон.
По просьбе Postimees генеральный секретарь Эстонской ассоциации туристических и туристических компаний (ETRL) Мерике Халлик провела экспресс-опрос среди компаний, входящих в ассоциацию, чтобы выяснить, сколько людей они вывозят за границу на отдых во время школьных каникул в конце февраля и начале марта.
Халлик обратилась к членам ETRL с вопросом о том, сколько людей они отправляют в отпуск в течение недели школьных каникул. За короткое время откликнулись менее десяти компаний, среди которых есть как крупные, так и более мелкие туроператоры. Откликнувшиеся компании отправят примерно 4000 человек в отпуск за границу в течение недели школьных каникул.
«Ради интереса я также посмотрела вылеты чартерных рейсов из Таллиннского аэропорта в конце февраля, и в течение этого времени, например, на Тенерифе, в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, летают по несколько самолетов в день несколько дней подряд. Это очень тонкая математика, но я бы предложила, что члены Эстонской ассоциации туризма и туристических компаний свозят отдохнуть около 6000 человек на протяжении недели школьных каникул», – сказала Халлик.
Она подчеркнула, что это предполагаемая, очень оценочная цифра, не основанная на фактах. Халлик добавила, что около 80 процентов эстонских туроператоров входят в ETRL, и почти невозможно сказать, сколько людей в это же время отправят в отпуск компании, не входящие в ETRL.
Халлик добавила, что во время школьных каникул тысячи людей точно отправятся в путешествия самостоятельно, а вовсе не через турфирмы, и она ничего не может о них сказать.
«Понятно, что школьные каникулы всегда раскупаются досрочно у туроператоров, школьные каникулы всегда приветствуются. Люди путешествуют семьями, эта свободная неделя, отданная на весну, используется по максимуму», – сказала Халлик.
Школьные каникулы продлятся с 27 февраля по 5 марта, но, поскольку государственный праздник 24 февраля приходится на пятницу на предыдущей неделе, многие люди отправятся путешествовать раньше. Электронное голосование пройдет с 27 февраля по 4 марта. В день выборов, 5 марта, проголосовать можно будет только на избирательном участке.