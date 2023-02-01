Эстония оказалась среди лидеров ЕС как по тратам на еду и безалкогольные напитки, так и по расходам на спиртное, пишет Rus.ERR.
Эстония – один из лидеров ЕС по тратам населения на алкоголь
В 2021 году домохозяйства в Евросоюзе потратили 1,036 трлн евро (что эквивалентно 7,1% от общего ВВП ЕС) на еду и безалкогольные напитки – в среднем это составляет 14,3% от общих расходов, свидетельствуют обнародованные в среду данные статистической службы Eurostat.
Самые высокие доли расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в 2021 году были зарегистрированы в Румынии (24,8%), Литве (20,4%), Болгарии (20,1%), Эстонии (19,9%), Польше и Словакии (по 19,6%).
В целом жители Эстонии потратили на продукты питания и безалкогольные напитки 2,9 млрд евро, а на алкоголь – 684,6 млн евро.
Среди членов ЕС самые высокие доли общих расходов на потребление алкогольных напитков в 2021 году были зарегистрированы в Латвии (5,0%), Эстонии (4,7%), Польше (3,7%), Литве и Чехии (по 3,6%).