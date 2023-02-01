В Украине прошли обыски у экс-главы МВД Аресена Авакова и крупного бизнесмена Игоря Коломойского

Следователей интересовала информация о закупках вертолетов французского производства Airbus. В результате крушения такого вертолета в середине января, погибли 14 человек.

«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», - сказал Аваков журналистам.

Арсен Аваков занимал пост главы МВД с 2014 до 2021 года, когда его сменил Денис Монастырский, погибший 18 января в результате крушения вертолета Airbus Н225 Super Puma в городе Бровары (Киевская область). Причины катастрофы пока не установлены.

Как писала Би-би-си ранее, до происшествия в Украине с H225 была связана одна громкая авиакатастрофа. В 2016 году у берегов Норвегии разбился H225LP, на борту которого были два пилота и 11 пассажиров. Никто из них не выжил. Тогда выяснилось, что вертолет разбился из-за разрушения шестерни в редукторе несущего винта.

В ходе расследования гражданским H225 временно запретили летать, в конструкцию этого элемента вертолетов были внесены изменения, приняты новые стандарты проверок и режимов работы, но несколько стран все-таки отказались от этих моделей.