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В Украине прошли обыски у экс-главы МВД Аресена Авакова и крупного бизнесмена Игоря Коломойского

BBC News Русская служба
В Украине прошли обыски у экс-главы МВД Аресена Авакова и крупного бизнесмена Игоря Коломойского
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BBC
Арсен Аваков.
Арсен Аваков. Фото: SERGEY BOBOK

К экс-главе МВД Украины Арсену Авакову пришли с обыском сотрудники Государственного бюро расследований. Об этом изданию «Страна» сообщил источник в украинских правоохранительных органах, информацию подтвердил и сам Аваков.

Следователей интересовала информация о закупках вертолетов французского производства Airbus. В результате крушения такого вертолета в середине января, погибли 14 человек.

«Закончили обыск по аварии вертолета. Смотрели контракты Airbus шестилетней давности. Естественно, ничего. Контракты же утверждались правительством и парламентом. Корректно вели, хоть и бессмысленно тупо. Формально отработали версию», - сказал Аваков журналистам.

Арсен Аваков занимал пост главы МВД с 2014 до 2021 года, когда его сменил Денис Монастырский, погибший 18 января в результате крушения вертолета Airbus Н225 Super Puma в городе Бровары (Киевская область). Причины катастрофы пока не установлены.

Как писала Би-би-си ранее, до происшествия в Украине с H225 была связана одна громкая авиакатастрофа. В 2016 году у берегов Норвегии разбился H225LP, на борту которого были два пилота и 11 пассажиров. Никто из них не выжил. Тогда выяснилось, что вертолет разбился из-за разрушения шестерни в редукторе несущего винта.

В ходе расследования гражданским H225 временно запретили летать, в конструкцию этого элемента вертолетов были внесены изменения, приняты новые стандарты проверок и режимов работы, но несколько стран все-таки отказались от этих моделей.

В среду офис генерального прокурора Украины, расследующий растраты и случаи коррупции при оборонных закупках, сообщил о подозрении, предъявленном заместителю директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства обороны Богдану Хмельницкому, бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову и бывшему заместителю главы государственного предприятия «Промоборонэкспорт» Владимиру Терещенко.

Обыск у Игоря Коломойского

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности провели обыск в доме украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сообщают украинские СМИ.

Источники в правоохранительных органах Украины сообщили, что обыск проводят в рамках расследования деятельности компаний «Укртатнафта» и «Укрнафта», которые контролировал Коломойский.

Об обысках у Коломойского украинские СМИ сообщали еще в сентябре.

Тогда сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины обыскали дом Коломойского в рамках дела о завладении имуществом «Укрнафты», изъяли технику и документы. Обвинений ему тогда не предъявили.

В ноябре «Укрнафта» и «Укртатнафта» перешли в собственность государства. Эти активы приобрели статус военного имущества, а их управление передано Министерству обороны Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Укрнафта» - крупнейшая нефте- и газодобывающая компания Украины. Газоперерабатывающие заводы «Укрнафты» являются крупнейшими украинскими производителями сжиженного газа.

«Укртатнафта» - нефтеперерабатывающая компания, базирующаяся в Кременчуге, один из крупнейших производителей нефтепродуктов в Украине.

BBC
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