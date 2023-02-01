Премьер Литвы: наше общество отравлено русской культурой

«Я думаю, что есть некая интоксикация русской культурой в обществе. Меня не удивляет нынешнее нежелание ее играть, слушать, читать или делать что-то еще», – сказала глава правительства Литвы в среду польской радиостанции в Вильнюсе Znad Wilii, отвечая на вопрос об инициативе не использовать произведения российских авторов в Литве.

«Я не думаю, что здесь это какая-то насильственная я вещь, потому что, например, Валаама Шаламова с "Колымскими рассказами", я думаю, людям сейчас стоит читать. Это мое мнение, это книга, которая произвела на меня большое впечатление», – сказала она.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Фото: Ints Kalnins

По словам Шимоните, во время советской оккупации литовское общество "было перекормлено русской культурой", затем был создан миф о том, что эта культура есть "что-то очень и очень великое", поэтому и сейчас часть общества склонна ставить это на пьедестал.

«Очевидно, что очень плотное или очень высокое выделение именно русской культуры в репертуарах наших театров или где-либо еще, мне кажется было давно сложившимся историческим обстоятельством, главным образом потому, что о других культурах - польской культуре, шведской культуре, украинской культуре или испанской культуре – мы просто очень мало разговаривали», – сказала премьер-министр.

В апреле прошлого года Ассоциация литовских творческих деятелей и деятелей искусства в ответ на массовые убийства мирных жителей Украины российскими солдатами призвала ввести эмбарго на русскую культуру и искусство в Литве до окончания войны в Украине.