Готовность Международного олимпийского комитета (МОК) допустить к Олимпиаде в Париже спортсменов из РФ вызвала широкое негодование отнюдь не только в Украине. Глава НОК Латвии заявил, что Латвия бойкотирует ОИ-2024 в случае допуска на них россиян, а его эстонский коллега считает, что эффективней индивидуальных демаршей стран был бы большой бойкот. Похоже, намечается крупное противостояние, и мировой спорт не может стать оазисом, где войны нет, пишет журналист Павел Соболев.
КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ «Cострадание» олимпийских чиновников к спортсменам из России грозит большим противостоянием
В конце прошлой недели депутат Европарламента от Эстонии, реформист Урмас Паэт написал в соцсетях, что МОК все больше потворствует Кремлю. Так Паэт отреагировал на заявление главы организации Томаса Баха, что спортсмены из России и Беларуси не должны быть отстранены от участия в Олимпиаде-2024 из-за своих паспортов.
Паэт поддержал реакцию на это заявление президента Украины Зеленского, заявившего, что и нейтральные флаги, под которыми выступали бы российские спортсмены, все равно сейчас окажутся обагрены кровью.
Коллега Паэта, евродепутат от «Отечества» Рихо Террас во вторник утром призвал всех членов Европарламента добиваться обсуждения на февральском саммите Евросоюза скандальных планов МОК. Террас составил петицию, в которой указал, что для путинского режима спорт - это политический инструмент для расширения своего влияния.
МОК хочет пустить на Олимпиады офицеров той же армии, что напала на Украину
Также Террас подчеркнул, что многие российские топ-спортсмены «приписаны» к ЦСКА, спортклубу, структурно входящему в ту самую армию, что ответственна за военную агрессию и гибель десятков тысяч людей в Украине. Пусть эти спортсмены чаще всего никак не соприкасались с военной службой, они имеют звания этой армии и надевают ее парадную форму, в то время как Вооруженные силы РФ продолжают творить военные преступления.
МОК ранее сообщил, что спортсмены из России и Беларуси могут быть допущены на ОИ в Париже при соблюдении ряда условий. В частности, они не должны поддерживать агрессию против Украины. Несмотря на эту деталь, глава НОК Украины Вадим Гутцайт заявил о намерении Украины бойкотировать ОИ в том случае, если туда будут допущены россияне.
Украина оказалась не одинока в таком порыве. Например, глава НОК Латвии Жорж Тикмерс заявил, что Латвия будет бойкотировать любые соревнования, включая Олимпиады, если на них будут допущены спортсмены из России и Беларуси. Занятую МОК позицию подвергли критике представители властей Норвегии, Дании, Польши, Литвы, Эстонии, но при этом глава НОК Эстонии Урмас Сыырумаа говорит, что бойкот Олимпиады со стороны эстонских спортсменов может состояться лишь в крайнем случае.
Он назвал странной мотивацию Томаса Баха, указав, что ее трудно понять. В то же время Сыырумаа высказался в том духе, что «индивидуально» принятое Эстонией решение о бойкоте Олимпиады ущемило бы интересы наших спортсменов, которых НОК Эстонии всегда старается защищать. При этом он назвал важным оказание давления на президента Макрона, до которого нужно донести высокий риск бойкота ОИ в Париже очень крупными государствами, что, безусловно, ударило бы по репутации французского лидера.
Как считает Сыырумаа, в случае возникновения широкой международной коалиции стран, готовых бойкотировать Олимпиаду, МОК может отказаться от своих планов по допуску к соревнованиям россиян. При этом Эстонии делать слишком резких заявлений по теме бойкота не следует, потому что пока они выглядели бы прежде всего наказанием наших собственных атлетов.
В последнее десятилетие уже имелись случаи, когда тема возможного бойкота Олимпиад обсуждалась на широкой основе. Правда, тогда дело касалось репутации стран, принимавших игры. Зимнюю Олимпиаду 2022 года принимала столица Китая, вызывающего к себе много претензий в части ущемления гражданских свобод, а ОИ-2014 принимал российский Сочи, причем на фоне явных милитаристских приготовлений России к нарушению суверенитета Украины. Однако тогда бойкот свелся, по сути, лишь к тому, что многие страны отправили в Пекин и Сочи министров культуры, а не глав государств и правительств.
В обоих случаях отказ западных стран от полного бойкота объяснялся важностью не губить «мечту жизни спортсменов», для которых борьба за олимпийские медали является едва ли не главной мотивацией в карьере. Все западные страны отправили своих спортсменов и в Россию, и в Китай; ближайшая Олимпиада состоится в «свободном мире», однако только лишь присутствие спортсменов из России на таких играх будет выглядеть беспрецедентно токсичным, так как сейчас РФ ведет уже не гибридную и ограниченную, а полномасштабную войну с массированными ударами по гражданским целям.
Томас Бах пытается снять с российских атлетов вину за эту войну и не ломать их карьеры, некоторые национальные олимпийские комитеты, не желая обсуждать тему бойкота игр, объясняют это заботой о судьбах своих спортсменов. Тем не менее, крайне трудно сравнить проблемы, которые приносит этим спортсменам кризис олимпийского движения, с тем, что приходится испытывать людям в Украине, подвергающейся российскому террору, в том числе - и тем украинцам, чьей профессией является спорт.
МОК не хочет наказывать россиян за их паспорт, но украинцев за паспорт убивают
Депутат Верховной рады Украины, уроженец Мариуполя Сергей Магера, комментируя вдруг проявившееся у МОК сострадание к российским атлетам, заявил, что российские военные убили во время войны не менее двухсот известных украинских спортсменов. Украинские атлеты все месяцы войны гибли и в составе ВСУ на фронтах, и от рук занявших украинские города и села оккупантов, и под ракетными обстрелами в жилых кварталах.
Магера указал, что эти спортсмены погибли только потому, что были украинцами, и что в этих условиях крайне цинично звучат слова Баха о том, что недопуск спортсменов на Олимпиады из-за цвета их паспорта противоречит миссии олимпизма.
Крайне наивен и расчет Баха на то, что возвращение россиян в олимпийскую конкуренцию не было бы использовано российской властью в своих пропагандистских целях. Из комментариев высших спортчиновников РФ или депутатов Госдумы можно понять, что выставленные на обсуждение возможные условия МОК для участия россиян в Олимпиадах преподносятся российскому обществу как унизительные.
Россия объясняла враждебными происками Запада ее понижение в олимпийских правах по допинговым причинам, и наверняка при освещении следующей Олимпиады - в случае участия в ней россиян - стала бы прибегать в своей риторике к еще большему остервенению.
Спорт всегда связан с политикой, а сейчас эта связь особенно прочна
Формула «Спорт вне политики» звучит абсурдно даже в благополучные времена. Если бы она была справедливой, то у людей во всем мире не возникал бы огромный интерес к таблице медального зачета Олимпиад, в которых присутствуют только лишь названия государств. Однако в похожие на нынешние времена эта формула начинает звучать уже не просто глупо, но и аморально, потому что большой спорт становится сферой, через которую террористические режимы стараются отмывать свою репутацию, приучать мир к мысли, что их нужно вернуть «за общий стол».
Большой спорт ни в коем случае нельзя оставлять тем местом, где изоляция страны-террориста будет не столь сильной, как в других областях, поскольку именно через такие послабления она потихоньку начнет отвоевывать свое влияние. При этом, конечно, хотелось бы видеть представленными на Олимпиадах все государства, которые терроризмом не занимаются. Чтобы выполнить это условие для Олимпиады в Париже, давление на МОК и на Елисейский дворец действительно нужно оказывать уже сейчас, и именно в таком случае спортсмены мирных стран будут избавлены от риска неучастия в соревнованиях и не будут заложниками политики.
Урмас Сыырумаа говорит о перспективности «большого бойкота»; было бы здорово, если бы он разросся до масштабов чего-то вроде олимпийского «Рамштайна», столь же непреклонного, как и военный, в поддержке Украины. Латвия пока сделала самый яркий шаг в эту сторону; хочется верить, что ее вдохновляющий пример станет и заразительным.