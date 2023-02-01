КОЛОНКА ЖУРНАЛИСТА ⟩ Олимпиада-2024 не останется вне войны: вокруг участия россиян разгорается мировой скандал

Украина оказалась не одинока в таком порыве. Например, глава НОК Латвии Жорж Тикмерс заявил, что Латвия будет бойкотировать любые соревнования, включая Олимпиады, если на них будут допущены спортсмены из России и Беларуси. Занятую МОК позицию подвергли критике представители властей Норвегии, Дании, Польши, Литвы, Эстонии, но при этом глава НОК Эстонии Урмас Сыырумаа говорит, что бойкот Олимпиады со стороны эстонских спортсменов может состояться лишь в крайнем случае.

Он назвал странной мотивацию Томаса Баха, указав, что ее трудно понять. В то же время Сыырумаа высказался в том духе, что «индивидуально» принятое Эстонией решение о бойкоте Олимпиады ущемило бы интересы наших спортсменов, которых НОК Эстонии всегда старается защищать. При этом он назвал важным оказание давления на президента Макрона, до которого нужно донести высокий риск бойкота ОИ в Париже очень крупными государствами, что, безусловно, ударило бы по репутации французского лидера.

Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа. Фото: Gert Tali

Как считает Сыырумаа, в случае возникновения широкой международной коалиции стран, готовых бойкотировать Олимпиаду, МОК может отказаться от своих планов по допуску к соревнованиям россиян. При этом Эстонии делать слишком резких заявлений по теме бойкота не следует, потому что пока они выглядели бы прежде всего наказанием наших собственных атлетов.