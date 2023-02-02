ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Социал-демократ Кальюлайд: за защиту Эстонии мы должны заплатить сейчас, а не оставлять в должниках наших детей

- Социал-демократическая партия обещает довести до конца и общественную, и экспертную дискуссии по вопросу о том, какова должна быть продолжительность срочной службы в эстонской армии. Также партия обещает расширить возможности для прохождения альтернативной службы. Как их можно расширить, какая продолжительность срочной службы кажется оптимальной самим социал-демократам?
- Думаю, какого-то универсального ответа на вопрос о том, какой должна быть эта продолжительность, все-таки не имеется. Сейчас в законе стоит диапозон от восьми до двенадцати месяцев. Это зависит от военной специальности, от родов войск.
Вообще-то, первым инициировал эту дискуссию командующий Силами обороны Эстонии. Сейчас армия уже сформулировала свои собственные предложения, которые лежат на столе у министра обороны. Посмотрим, какую позицию выскажут министр и его ведомство. Если верхний порог срока останется в пределах двенадцати месяцев, то для внесения каких-то изменений будет достаточно решения правительства.
Если же будет сочтено, что для получения каких-то военных специальностей срочная служба должна длиться больше года, тогда придется менять закон, и тогда уже потребуется вмешательство парламента. Но если говорить о том, почему вообще возникла эта тема, то в самую первую очередь это связано с поступлением нового вооружения в распоряжение Сил обороны. Это и HIMARS, и системы ПВО средней дальности. И другие новые типы вооружения.
Если же рассуждать об альтернативной службе, то сейчас она предполагает в первую очередь работу в сфере медицины, сфере социальных услуг. Для Эстонии очень важно, чтобы как можно более значительная часть населения страны, особенно - мужского, имела какой-то опыт деятельности, связанной с защитой страны. Чтобы в этой защите у максимального большого количества людей была какая-то роль. Не все люди хотят и не все люди могут что-то делать в военном плане.