ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Социал-демократ Кальюлайд: за защиту Эстонии мы должны заплатить сейчас, а не оставлять в должниках наших детей

В самом лучшем случае Россия станет государством, которое не будет беспокоить своих соседей, через два поколения, то есть примерно через сорок лет. Лучшей гарантией для безопасности Украины стало бы членство в НАТО. Мы знаем, что Украина хочет вступить в НАТО, Эстония считает вступление в НАТО нужным и возможным.

Что касается темы вступления Украины в ЕС, то тут надо понимать, что Европейский союз в любом случае будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины. В Украине разрушена инфраструктура, унчитожено огромное количество школ, детских садов, больниц, жилых домов. Когда мы смотрим кадры, снятые в районах, переходивших во время этой войны от одной стороне к другой, видно, что там просто вообще ничего не осталось. Даже деревьев. Ясно, что восстановление потребует огромных ресурсов.

ЕС уже сообщил, что берет на себя ответственность за это восстановление, что он будет играть в этом процессе стратегическую роль. В этом контексте выглядит совершенно неизбежным, что Украина станет однажды членом Евросоюза.

В части желания вступить в НАТО и ЕС других стран мне кажется, что было бы очень странно, если бы Эстония не оказала им поддержки. Если бы наша страна, в свое время вступившая в ЕС и НАТО, получившая много евроденег и укрепившая свою безопасность, сейчас сказала бы, что больше в эти клубы пускать никого не надо, это было бы не слишком красиво.

Мы должны понимать, что если бы Эстония, Латвия и Литва в свое время не вступили бы в НАТО, почти наверняка эти страны ждали бы такие же шаги со стороны России, с которыми столкнулась Грузия в 2008 году, а Украина - в 2014 году. Трудно сказать, когда Россия предприняла бы такой шаг против нас, но избежать этого без нашего членства в НАТО было бы очень сложно.