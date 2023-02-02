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ПРЕДВЫБОРНАЯ СТУДИЯ ⟩ Социал-демократ Кальюлайд: за защиту Эстонии мы должны заплатить сейчас, а не оставлять в должниках наших детей

Павел Соболев
, журналист
Социал-демократ Кальюлайд: за защиту Эстонии мы должны заплатить сейчас, а не оставлять в должниках наших детей
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  • Все партии согласны увеличить расходы на оборону, но никто не говорит, где взять на это деньги
  • Темпы обустройства восточной границы зависят от результатов мартовских выборов
  • Членство Эстонии в НАТО спасло нас от агрессии, поэтому мы должны поддерживать расширение альянса

Гостем очередной передачи Rus.Postimees из цикла, посвященного приоритетам в областях внешней политики и обороны крупнейших эстонских партий, ведущих свои избирательные кампании в преддверии выборов, стал кандидат в депутаты Рийгикогу от Социал-демократической партии, председатель парламентской комисии по гособороне Раймонд Кальюлайд. Среди прочего он ответил на вопросы, касающиеся идеи введения налога на нужды гособороны, а также укрепления восточной границы Эстонии.

- Ваша партия обещает увеличить расходы на государственную оборону до трех процентов от ВВП. Это довольно традиционное обещание для всех партий в рамках нынешней предвыборной кампании, но в вашей программе есть и такой момент, как готовность партии ко введению временного налога на нужды государственной обороны. Хочу попросить рассказать вас чуть подробнее, как может работать механизм этого налога, может ли, как говорится в одной поговорке, временное стать постоянным…

- Хотелось бы надеяться, что обстановка в мире не будет вечно оставаться такой напряженной, как сейчас. Сейчас наш сосед очень агрессивно ведет себя, но все-таки можно верить, что так будет не всегда. При этом нужно понимать, что все, что делает государство, как в сфере обороны или в любой другой сфере, образования или медицины, делается исключительно на деньги налогоплательщиков. Налоги платят люди, налоги платят предприятия, и чем успешнее развивается наша экономика, тем выше у людей зарплаты, и тем больше денег поступает в госбюджет.

Сейчас мы столкнулись с необходимостью повысить расходы на гособорону. Комиссия по гособороне Рийгикогу, которую я возглавляю, сейчас очень активно работает над формулированием новых основ нашей системы безопасности. Нынешнему составу парламента осталось работать три недели, но у членов нашей комиссии есть амбиции успеть завершить эту работу, чтобы эти основы были приняты еще нынешним парламентским созывом.

Это стратегический документ, в котором черным по белому будет написано, что расходы Эстонии на оборону будут увеличены до трех процентов от ВВП. Или даже еще значительнее. И сейчас у нас есть надежда, что это будет консенсусное решение всех парламентских партий. Можно сказать, что это будет своего рода общественный договор. Когда это решение будет принято, останется разобраться с еще одним маленьким техническим вопросом: откуда взять 1,7 млрд евро?

На основании имеющихся экономических прогнозов можно предполагать, что Эстонии в ближайшие четыре года потребуется примерно такая сумма, чтобы выполнить свои цели по увеличению расходов на оборону. Вчера были большие дебаты с участием представителей всех партий на эту тему на Эстонском телевидении, и никто там не смог ответить на вопрос о том, откуда мы возьмем эту сумму.

Говорились только какие-то обтекаемые слова про вероятный экономический рост, про какие-то облигации. Поэтому наше предложение о введении налога, о котором вы спросили, является одним из вариантов решения этой задачи. Потому что в любом случае эти деньги будут браться из налогов. Конечно, Эстония может взять сейчас кредит, но ведь выплачивать этот кредит в таком случае придется нашим детям.

Если мы сейчас решим проблему увеличения нужд на оборону в большей степени за счет кредитов, это будет означать, что в будущем у Эстонии будем меньше денег на образование, на здравоохранение, на строительство инфраструктуры. И если сейчас мы возьмем кредит на оборону, это означает, что мы уже не сможем позволить себе взять сейчас кредиты, например, на строительство дорог.

С возвращением кредитов у многих стран возникают проблемы. На примере многих государств мы можем видеть, как они берут кредиты, с их помощью увеличивают расходы на оборону до трех процентов от ВВП, но начинают со временем тратить семь процентов на обслуживание кредитов. Это очень легко может случиться и с нами.

Если мы возьмем деньги на нужды гособороны из бюджетов других сфер, это будет означать, что у нас станет меньше спасателей, меньше учителей, меньше медсестер. У них уменьшатся зарплаты. А в случае взятия кредита бремя по его возвращению придется взять на себя нашим детям.

Сейчас мы решаем вопрос о том, какой капитал мы должны вложить в гособорону. В текущих условиях мы должны решить это очень быстро. Но будет очень плохо, если погашать взятые сейчас Эстонией на себя обязательства придется через десятилетия нашим детям.

Мы хотим обратить внимание на абсурдность и популизм предложений некоторых партий о нахождении денег на оборону. Нужно очень четко понять, что эти деньги не появятся из воздуха. Мы должны их откуда-то взять. Мы говорим о возможных налоговых изменениях, но если у других партий есть какие-то другие эффективные предложения, им бы стоило уже показать их.

- Социал-демократическая партия утверждает, что считает очень важным полностью достроить восточную границу Эстонии. Сколько времени может занять эта задача, во сколько она обойдется, видит ли партия в тех работах, которые уже были осуществлены в рамках этого проекта, какие-то упущения?

- Наша граница имеет протяженность 339 км, 136 км - это сухопутная граница. Если мы говорим о восточной части границы, то это 115 км по земле. Из этого сейчас должным образом обустроено всего 23,5 км. Это очень мало, но если выделить необходимое финансирование, то все работы можно завершить уже к 2025 году.

От чего зависит выделение необходимого финансирования? Скажу прямо: от того выбора, который сделают в марте избиратели. Объясню на примере. В прошлом году средняя зарплата спасателей в Эстонии составляла 1328 евро. Всем ясно, что это очень мало. С этого года зарплата выросла на двадцать процентов. Это стало возможным потому, что на этом настоял глава МВД, глава Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс.

У сильного министра на переговорах внутри коалиции при принятии госбюджета всегда есть возможность добиться привлечения серьезных ресурсов в сферу своей ответственности. Поэтому с границей дело обстоит так, что темпы ее обустройства зависят от того, кто будет после выборов министром внутренних дел.

Если на этом посту окажутся какие-то слабые, не имеющие большого авторитета внутри коалиции политики, вопрос с границей будет тянуться, откладываться. Если этот пост будет по-прежнему у социал-демократов, думаю, мы сможем быстро решить эту задачу.

При этом важен еще один нюанс. Почему-то когда мы говорим о проблеме границы, мы почти всегда имеем в виду только саму линию, разделяющую две страны. Но проблема гораздо шире. Безопасность приграничных территорий очень зависит и от региональной политики. Мы знаем, что эти регионы в Эстонии находятся в самом грустном состоянии, там довольно сложное экономическое положение. Там самые низкие зарплаты, там довольно неразвитая инфраструктура.

В эти регионы не делалось достаточных инвестиций. Причем это касается не только Ида-Вирумаа. Это касается и юго-востока Эстонии. А безопасность - это ведь не только военная или пограничная инфраструктура. Это и благосостояние людей, и рабочие места. У нас должна быть жизнь по всей Эстонии. Потому что если где-то Эстония оказывается пустой, если где-то никого нет, то там сразу возникают проблемы и с безопасностью.

- Также ваша партия берет на себя предвыборное обязательство добиться размещения систем оповещения о воздушной тревоге в большинстве городов Эстонии. Насколько это первоочередная задача, нужно ли этим будет заниматься с полной отдачей уже сразу после выборов, уже предстоящей весной?

- В этом направлении уже идет очень активная работа. 22 местных самоуправления должны получить такую систему еще в этом году. Это очень важный вопрос, его важность показало то, что мы увидели в Украине. Все знают о российских ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Эти удары оставляют людей без электричества, без воды.

Россия систематически наносит удары по украинским гражданским объектам, и в этом контексте очень важно, чтобы у нас была очень хорошо продумана действий гражданского населения в чрезвычайной ситуации. Это касается и эффективной системы оповещения людей об опасности, это касается и сети укрытий, которой сейчас в Эстонии нет. Спасательный департамент только сейчас стал пытаться создавать специальные места, где люди могли бы укрыться в случае возможных ракетных ударов.

Конечно, мы надеемся, что такие удары по Эстонии никогда наноситься не будут. Но украинский пример показывает, что к этой опасности надо готовиться. Потому что когда война уже началась, думать об этом оказывается поздно.

Важно добиться не только четкого оповещения людей о тревоге, важно также гарантировать бесперебойность некоторых жизненно важных услуг, оказание которых в критический момент может быть затруднено. Об этом должны думать и местные самоуправления, и госучреждения.

Даже в довольно благополучные с экономической точки зрения времена у Эстонии возникали проблемы с оказанием услуг здравохранения, возникал дефицит учителей, дефицит ресурсов для нормальной работы социальной сферы. В кризисное время эти системы неизбежно оказались бы под дополнительным давлением, под дополнительным стрессом. Но оказывать социальные услуги нужно всегда.

Это может быть и помощь пожилым людям, и, например, услуги спасателей. Мы знаем, что треть наших спасателей уже долгие годы из-за низкой зарплаты вынуждены работать и на второй работе. А то и на третьей. Однако если в Эстонии возникнет какой-то серьезный кризис, очевидно, что Эстония будет заинтересована в том, чтобы эти спасатели сосредоточились бы только на своей главной работе. Но они не смогут этого сделать, потому что им нужно полноценно кормить свои семьи.

Мы считаем, что этой проблемой нужно заниматься прямо сейчас, а не дожидаться наступления кризиса. И уже сейчас принимать нужные решения.

- Социал-демократическая партия обещает довести до конца и общественную, и экспертную дискуссии по вопросу о том, какова должна быть продолжительность срочной службы в эстонской армии. Также партия обещает расширить возможности для прохождения альтернативной службы. Как их можно расширить, какая продолжительность срочной службы кажется оптимальной самим социал-демократам?

- Думаю, какого-то универсального ответа на вопрос о том, какой должна быть эта продолжительность, все-таки не имеется. Сейчас в законе стоит диапозон от восьми до двенадцати месяцев. Это зависит от военной специальности, от родов войск.

Вообще-то, первым инициировал эту дискуссию командующий Силами обороны Эстонии. Сейчас армия уже сформулировала свои собственные предложения, которые лежат на столе у министра обороны. Посмотрим, какую позицию выскажут министр и его ведомство. Если верхний порог срока останется в пределах двенадцати месяцев, то для внесения каких-то изменений будет достаточно решения правительства.

Если же будет сочтено, что для получения каких-то военных специальностей срочная служба должна длиться больше года, тогда придется менять закон, и тогда уже потребуется вмешательство парламента. Но если говорить о том, почему вообще возникла эта тема, то в самую первую очередь это связано с поступлением нового вооружения в распоряжение Сил обороны. Это и HIMARS, и системы ПВО средней дальности. И другие новые типы вооружения.

Если же рассуждать об альтернативной службе, то сейчас она предполагает в первую очередь работу в сфере медицины, сфере социальных услуг. Для Эстонии очень важно, чтобы как можно более значительная часть населения страны, особенно - мужского, имела какой-то опыт деятельности, связанной с защитой страны. Чтобы в этой защите у максимального большого количества людей была какая-то роль. Не все люди хотят и не все люди могут что-то делать в военном плане.

Но и такие люди очень часто хотят участвовать в защите родины. Это ресурс, который надо использовать. Опыт войны в Украине показывает, что стране, ставшей жертвой агрессии, нужны не только солдаты и офицеры, нужна и большая поддержка армии со стороны гражданского населения. Сейчас гражданские лица в Украине очень активно помогают в восстановлении разрушенных энергетических объектов.

В идеальном же мире альтернативная служба выглядит так, что ее прохождение помогает человеку сделаться более конкурентоспособным на рынке труда. Таким образом, опыт такой службы помогал бы не только государству, но и самому человеку.

- В одном из первых пунктов внешнеполитической части предвыборной платформы социал-демократов говорится о том, что они поддерживают дальнейшее расширение НАТО и ЕС на основании четких и прозрачных критериев. Ясно, что речь в первую очередь идет о поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины, но какие еще государства социал-демократы желают видеть в ЕС и в НАТО? Это Молдова, Грузия? Как Эстония может помочь продвинуться им на этом сложном пути?

- Начну с Украины. Понятно, что мы надеемся, что к моменту завершения военных действий Украина полностью восстановит свою территориальную целостность, вернет себе все свои территории, включая Крым. Однако в любом случае Украине нужны будут очень серьезные гарантии безопасности. Потому что даже после военного поражения России никуда не денутся российские империалистические настроения. Реваншистские настроения в Кремле, в военном руководстве будут сильны.

В самом лучшем случае Россия станет государством, которое не будет беспокоить своих соседей, через два поколения, то есть примерно через сорок лет. Лучшей гарантией для безопасности Украины стало бы членство в НАТО. Мы знаем, что Украина хочет вступить в НАТО, Эстония считает вступление в НАТО нужным и возможным.

Что касается темы вступления Украины в ЕС, то тут надо понимать, что Европейский союз в любом случае будет играть ключевую роль в послевоенном восстановлении Украины. В Украине разрушена инфраструктура, унчитожено огромное количество школ, детских садов, больниц, жилых домов. Когда мы смотрим кадры, снятые в районах, переходивших во время этой войны от одной стороне к другой, видно, что там просто вообще ничего не осталось. Даже деревьев. Ясно, что восстановление потребует огромных ресурсов.

ЕС уже сообщил, что берет на себя ответственность за это восстановление, что он будет играть в этом процессе стратегическую роль. В этом контексте выглядит совершенно неизбежным, что Украина станет однажды членом Евросоюза.

В части желания вступить в НАТО и ЕС других стран мне кажется, что было бы очень странно, если бы Эстония не оказала им поддержки. Если бы наша страна, в свое время вступившая в ЕС и НАТО, получившая много евроденег и укрепившая свою безопасность, сейчас сказала бы, что больше в эти клубы пускать никого не надо, это было бы не слишком красиво.

Мы должны понимать, что если бы Эстония, Латвия и Литва в свое время не вступили бы в НАТО, почти наверняка эти страны ждали бы такие же шаги со стороны России, с которыми столкнулась Грузия в 2008 году, а Украина - в 2014 году. Трудно сказать, когда Россия предприняла бы такой шаг против нас, но избежать этого без нашего членства в НАТО было бы очень сложно.

Смотрите в записи полную верcию беседы!

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