В предвыборной студии Раймонд Кальюлайд: что социал-демократы хотят сделать для лучшей защиты Эстонии?

- Социал-демократическая партия обещает довести до конца и общественную, и экспертную дискуссию по вопросу о том, какова должна быть продолжительность срочной службы в эстонской армии. Также партия обещает расширить возможности для прохождения альтернативной службы. Как их можно расширить, какая продолжительность срочной службы кажется оптимальной самим социал-демократам?

- Социал-демократы поддерживают введение требования к строителям новых домов оснащать их бомбоубежищами, также партия считает необходимым провести переоборудование подвальных помещений в уже построенных домах в бомбоубежища. Насколько велика должна быть роль государства в финансировании этого проекта, насколько это должен быть централизованный процесс, насколько быстро можно будет изменить законы и правовые акты, чтобы от этих предписаний никто не смог бы уклониться?

- В одном из первых пунктов внешнеполитической части предвыборной платформы социал-демократов говорится о том, что они поддерживают дальнейшее расширение НАТО и ЕС на основании четких и прозрачных критериев. Ясно, что речь в первую очередь идет о поддержке европейских и евроатлантических устремлений Украины, но какие еще государства социал-демократы желают видеть в ЕС и в НАТО? Это Молдова, Грузия? Как Эстония может помочь продвинуться им на этом сложном пути?