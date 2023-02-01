Магазин Auto-Moto, который находится на бульваре Валуоя в Вильянди, ищет клиента, который потерял там деньги. Десять дней поисков пока привели в магазин только искателей легкой наживы, которые надеются получить деньги. В полицию в год приносят тысячи евро наличных, которые находят.
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Магазин ищет хозяина найденных денег: пока откликаются только искатели легкой наживы
Магазин ищет хозяина найденных денег: пока откликаются только искатели легкой наживы
21 января покупатель, посетивший Auto-Moto, обронил в магазине деньги, и теперь работники магазина ждут возможности вернуть их законному владельцу.