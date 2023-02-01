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Магазин ищет хозяина найденных денег: пока откликаются только искатели легкой наживы

Магазин ищет хозяина найденных денег: пока откликаются только искатели легкой наживы
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Клиент потерял деньги в магазине. Десять дней поисков владельца наличных пока не увенчались успехом.
Клиент потерял деньги в магазине. Десять дней поисков владельца наличных пока не увенчались успехом. Фото: Elmo Riig

Магазин Auto-Moto, который находится на бульваре Валуоя в Вильянди, ищет клиента, который потерял там деньги. Десять дней поисков пока привели в магазин только искателей легкой наживы, которые надеются получить деньги. В полицию в год приносят тысячи евро наличных, которые находят.

21 января покупатель, посетивший Auto-Moto, обронил в магазине деньги, и теперь работники магазина ждут возможности вернуть их законному владельцу.

«По камере прекрасно видно, как деньги выскальзывают из кармана и падают на пол», - сказал работник Auto-Moto Маргус Вяэльманн. По его словам, и с учетом нынешних цен это довольно большая сумма.

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