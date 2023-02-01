Магазин ищет хозяина найденных денег: пока откликаются только искатели легкой наживы

Магазин Auto-Moto, который находится на бульваре Валуоя в Вильянди, ищет клиента, который потерял там деньги. Десять дней поисков пока привели в магазин только искателей легкой наживы, которые надеются получить деньги. В полицию в год приносят тысячи евро наличных, которые находят.