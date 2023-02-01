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Полиция задержала двух мужчин, торговавших наркотиками

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Полиция задержала двух мужчин, торговавших наркотиками
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У подозреваемых нашли почти полкилограмма амфетамина.
У подозреваемых нашли почти полкилограмма амфетамина. Фото: MTA

Полиция задержала в Пярну в качестве подозреваемых 31-летнего и 44-летнего мужчин, которые в основном в Пярнумаа и Ярвамаа продавали амфетамин.

В сентябре прошлого года в полицию впервые поступила информация о том, что 31-летний человек занимается сбытом наркотиков в Ляэнеском регионе. «Мы собирали доказательства по поводу его деятельности и задержали его в прошлую среду, 25 января, в Пярну в качестве подозреваемого в совершении преступления», - сказал глава криминального бюро Ляэнеской префектуры Маргус Распел. Полиция нашла в доме подозреваемого около 400 граммов амфетамина.

Распел сообщил, что в тот же день пярнуская полиция задержала в качестве подозреваемого еще одного человека, в доме и автомобиле которого полиция провела обыски и обнаружила около 100 граммов амфетамина. «44-летний человек во время плановой дорожной проверки 15 января в центре Пярну был пойман патрулем по подозрению в том, что он находился за рулем в состоянии наркотического опьянения. Патрульные полицейские также заподозрили наличие в машине запрещенных веществ и обыскали машину. При обыске в машине было обнаружено несколько мешков с амфетамином», - сказал Распел.

Для выяснения обстоятельств случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса, которая касается оборота наркотических средств в крупном размере. «Оба жителя Пярну уже наказывались за подобные деяния в прошлом и были помещены в приют, чтобы реинтегрироваться в общество. К сожалению, доказательства дают основания подозревать, что они занимались продажей наркотиков, и на основании собранной информации, среди их клиентов могли быть обитатели приюта», - сказал Распел.

По его словам, информация о возможной продаже наркотиков в местных сообществах рано или поздно доходит до полиции, а лица, причастные к продаже, будут привлечены к ответственности.

Прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Мерье Турьякас пояснила, что оба подозреваемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками, и были взяты под стражу по требованию прокуратуры.

«На момент совершения предполагаемых деяний они оба находились на испытательном сроке, а один из них даже находился под электронным наблюдением. Это наглядно показывает, что, отбыв реальное заключение, они вместо реинтеграции в общество предпочли продолжить свой преступный образ жизни. Всего от вещества, обнаруженного у двух подозреваемых, могли получить наркотическое опьянение более 3000 человек. Никто не получает такое количество наркотических веществ случайно или для собственного употребления, но, исходя из собранных доказательств, цель подозреваемых состояла в том, чтобы зарабатывать на жизнь продажей наркотического вещества. Поскольку предыдущие наказания не повлияли на их поведение, нет оснований сомневаться в том, что они продолжали бы совершать преступления, если бы они остались на свободе. Поэтому, по мнению прокуратуры, ходатайство в суде об аресте подозреваемых было неизбежно», - сказала Турьякас.

Первоначально подозреваемых заключили под стражу на два месяца.

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