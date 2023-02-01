Полиция задержала двух мужчин, торговавших наркотиками

«На момент совершения предполагаемых деяний они оба находились на испытательном сроке, а один из них даже находился под электронным наблюдением. Это наглядно показывает, что, отбыв реальное заключение, они вместо реинтеграции в общество предпочли продолжить свой преступный образ жизни. Всего от вещества, обнаруженного у двух подозреваемых, могли получить наркотическое опьянение более 3000 человек. Никто не получает такое количество наркотических веществ случайно или для собственного употребления, но, исходя из собранных доказательств, цель подозреваемых состояла в том, чтобы зарабатывать на жизнь продажей наркотического вещества. Поскольку предыдущие наказания не повлияли на их поведение, нет оснований сомневаться в том, что они продолжали бы совершать преступления, если бы они остались на свободе. Поэтому, по мнению прокуратуры, ходатайство в суде об аресте подозреваемых было неизбежно», - сказала Турьякас.