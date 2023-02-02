РЕЦЕНЗИЯ ⟩ Все, что вы хотели узнать, но боялись спросить о русском апокалипсисе

В начале этого года вышла новая книга живущего в Америке философа Михаила Эпштейна «Русский антимир: Политика на грани апокалипсиса», в которой автор с разных позиций беспристрастно осмысляет наблюдаемый в реальном времени срыв России в милитаристский тоталитаризм. Ценность работы Эпштейна в том, что ему удается уложить агрессивную войну, репрессии и прочее, казалось бы, коллективное сумасшествие в непрерывную канву российской истории, в которой на протяжении веков усматриваются предпосылки к трагедии дня сегодняшнего.

Русский антимир, панфобия и онтоцид

Вынесенное в название книги понятие русского «антимира», пожалуй, является наименее изученной и потому наиболее интересной концепцией, которая выводит противопоставление путинско-сурковского «русского мира» всему остальному миру на новый уровень. Отсюда формируется и негативная идентичность адептов современной кремлевской политики, которые не выступают больше ни за русский православный фундаментализм, ни за коммунизм и революции рабочих и крестьян во всем мире, а просто действуют по принципу «Баба яга против».

Против демократии, против ЛГБТ, против любых народов, отказывающихся покориться воле Москвы, и так далее до бесконечности. Советский Коминтерн по сравнению с русским антимиром, несмотря на всю свою агрессивность, наивен, поскольку сохраняет хотя бы наброски позитивного видения будущего.

Фото: Обложка книги.

Так Михаил Эпштейн приходит к необходимости по-новому обозначить этот незамутненный идеологическими примесями поток чистой ненависти, который ежедневно извергается, например, российским пропагандистским телевидением.