Служба неотложной медицинской помощи Латвии опубликовала на своей странице в Facebook фрагмент недавнего телефонного разговора. В службу позвонил сын, на глазах у которого отец потерял сознание, пишет Rus.Tvnet.
«Папа, дыши»: звонок сына в неотложку, спасший жизнь отцу
«Папа, пожалуйста, дыши!
Эти слова диспетчер службы экстренной помощи 113 услышит несколько раз позже во время разговора. Звонил сын, на глазах которого отец потерял сознание. Диспетчеру нашей службы, принявшему вызов, понадобилось всего 20 секунд, чтобы понять, что ситуация критическая, и сообщить ближайшей бригаде о немедленном выезде. Пока бригада мчится на место с включенными маячками, диспетчер продолжает разговор и, хоть и по телефону, но все еще рядом, чтобы помочь сыну спасти жизнь своего отца...
Публикуем фрагмент телефонного разговора, состоявшегося всего три недели назад, чтобы показать, насколько напряженной является ежедневная работа наших диспетчеров и медиков бригады, а также насколько решающее значение в спасении жизней имеет готовность близких к оказанию первой помощи.
Звонящий (З): Он становится синим! Он сейчас, он сейчас, что делать... Что мне ему...
Диспетчер: Пожалуйста, сохраняем спокойствие, бригада едем. Я вас соединю с доктором, слушайте, что она вам скажет. Бригада отправлена. Просто не вешай трубку.
З: Алло, алло! Он еле дышать может...
Врач (В): Алло, я вас слышу! Это случилось в вашем присутствии?
З: Да, он только что упал.
В: Сейчас он дышит или нет?
З: Он как будто пытается. Едва слышно дыхание.
В: Теперь тогда переворачиваем его на бок.
З: Да, сделал.
В: Под головой оставляем его руку как опору.
(слышатся действия)
В: Он дышит? На боку?
З: Да, да. Но он едва может дышать, он не может дышать. Каждые пять секунд…
В: Так. Поднесите трубку к его рту, чтобы я слышала!
З: Слушайте... (слышно очень тяжелое дыхание). Слышите?
В: Да, я слышу. Тогда держим его в этой позе! И следим за дыханием. Чтобы был такой же темп, как сейчас, да? И расскажите, что именно случилось? Он сидел, стоял, ел, что именно произошло?
З: У него еще раньше были проблемы. Он был у доктора, ему сделали рентген легких. Ему было больно дышать. А сейчас я был в душе и увидел, как он упал на землю.
В: Поняла. Было бы хорошо, если бы телефон подержали у рта, чтобы я слышала дыхание.
(Слышатся слабые вздохи, которые внезапно обрываются через десятую долю секунды.)
В: Дышит, не дышит? Алло?
З: Папа, пожалуйста, дыши! Алло... папа. Он глубоко вздохнул. Нет, теперь больше не дышит!
В: Если не дышит, то переворачиваем на спину. Телефон на всю громкость. Будет делать массаж сердца. Итак, освободим грудную клетку от одежды. Сами встаньте на колени. Положите одну ладонь на середину груди, затем другую руку сверху. Затем прямыми руками выполняем толчки в сторону пола в глубину 5-6 см по 100 раз в минуту.
З: Ну дыши, пожалуйста, дыши! Папа, пожалуйста, дыши! (Слышны всхлипы, усилия, как сын делает массаж сердца). Подождите, он вздохнул.
В: Тогда поворачиваем его снова на бок. И микрофон ко рту, чтобы я слышала, как дышит!
З: У рта. Нет, он не дышит... Нет, сейчас сделал вздох.
В: Хорошо, вздохнул, следующий вздох?
(пять секунд тишины)
В: Нет.
З: Нет, есть. Сейчас.
В: Хорошо, дальше?
З: Он не дышит. Нет, сейчас снова набрал воздух. Я вам каждый раз буду говорить, когда он будет вдыхать.
В: Да, именно так, так мне и говорите.
З: Папа...
В: Теперь нет...
З: Пап...
В: Нет... Тогда на спину и снова делаем массаж. Бригада едет к вам, и я у телефона! Уже поняли, как его делать. Тогда начинаем. Я считаю, вы массируете! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
В:... (продолжает считать в определенном ритме) Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...
(Слышны всхлипывания и усилия, как сын делает массаж сердца. Наш врач диспетчерского центра продолжает считать. Она ничего не говорит, но считает до десяти в определенном ритме. Это продолжается три минуты.)
В: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять...
(Слышно, как звонящий устал от усилий, но полон решимости продолжать. Врач продолжает считать до десяти, глядя на монитор, чтобы увидеть, как далеко от места происшествия находится бригада. С включенными маячками они мчатся по шоссе. Видно, что до их прибытия осталось четыре минуты.)
В: Массируем, массируем! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
В: Продолжаем! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Продолжаем, продолжаем, пока бригада не войдет. Дверь открыта?
З: Да!
(Сын продолжает проводить реанимационные мероприятия, врач считает. Приближается бригада, еще два перекрестка и один поворот. Будут через две минуты.)
В: Очень хорошо. Продолжаем, пока бригада не возьмется. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
(Врач слышит, что во дворе звучат сирены)
В: Массируем, массируем, продолжаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
(Бригада скоро будет. Они уже на лестничной клетке, несут носилки и почти 30 килограммов спасательного оборудования)
З: Соберись, дыши! Папа, пожалуйста, дыши!
В: Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Один, два, три...
З: Они тут! Они тут! Соберись, пап, пожалуйста, дыши!
Более часа наши врачи боролись за жизнь отца на месте происшествия, проводя реанимационные мероприятия. Подозрение на инфаркт, клиническая смерть. Отец еще молод, в самом расцвете сил. Ситуация была критической, но благодаря оказанной сыном первой помощи худшего удалось избежать, и в присутствии бригады на месте происшествия у отца снова забилось сердце и восстановилось дыхание. Сейчас мы получили хорошие новости - пациенту уже лучше. Он продолжает лечение в больнице и скоро вернется домой.
Помни! Знания по оказанию первой помощи имеют значение. Будьте достаточно храбры, чтобы помочь, даже если вы не уверены, что сделаете это правильно. Наши диспетчеры будут рядом с вами и подскажут, что делать.
Спасибо за работу в этом вызове нашей 342 бригаде - Александру Барановскису, Линде Мадаре Пудже, Эдгару Бившаку и 341-й бригаде - Лауре Рейгиной, Марии Гаваре, Андрису Шнепстсу. А также 399-й бригаде врачей-специалистов - Александру Черниховичу и Владимиру Быстрову, которые в дальнейшем сопровождали больного при транспортировке в больницу. Также спасибо Сандре Мисе, диспетчеру телефона экстренной помощи 113, и Бируте Эйкиной, врачу-консультанту, которые сделали все для спасения пациента.
Наша бригада с включенными маяками и сиренами мчалась на место происшествия 11 минут с момента поступления звонка, но для сына, пытавшегося в это время реанимировать отца, это были точно самые долгие и напряженные 11 минут в жизни. Спасибо от медицинской службы героическому юноше, который сделал все, чтобы спасти жизнь своего отца!»