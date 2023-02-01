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МИД Эстонии вызвал на ковер посла Ирана

rus.postimees.ee
МИД Эстонии вызвал на ковер посла Ирана
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Министерство иностранных дел Эстонии.
Министерство иностранных дел Эстонии. Фото: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Сегодня МИД Эстонии вызвал посла Ирана, чтобы выразить резкое осуждение поддержки Ираном России в ее агрессии против Украины и широкомасштабных нарушений Ираном прав человека.

«Эстония однозначно осуждает любую поддержку России в ее агрессии против Украины, в том числе решение Ирана поставить России ударные беспилотники, - заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу. - Использование ударных дронов привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения и огромному ущербу украинской инфраструктуре. Эстония призывает правительство Ирана полностью прекратить любую поддержку этой неоправданной и неспровоцированной агрессии».

Кроме того Рейнсалу подчеркнул, что для Эстонии неприемлемы репрессивно-насильственные методы властей Ирана в подавлении вспыхнувших в стране протестов. «Защита прав человека является обязанностью правительств всех государств-членов ООН. Мы осуждаем казнь граждан и жителей Ирана и волну насилия, в результате которой погибли сотни людей», - заявил глава МИД Эстонии.

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