На ликвидацию химической аварии в Пярну было отправлено девять бригад спасателей

На сообщение о химическом загрязнении спасатели отреагировали сразу и усиленным составом. К месту происшествия отправились девять бригад спасателей.

Оценка на месте показала, что утечка из 200-литрового бака с аммиаком была небольшой, и с ней остались разбираться только пярнуские бригады и химовоз.

По словам пресс-секретаря центра тревоги Ляэне Андра Вяэртмаа, утечка не представляла угрозы здоровью людей а потому не потребовалось проводить эвакуацию.

Спасатели ликвидировали течь в баке и само загрязнение через 20 минут после получения сообщения. Контейнер был передан специалистам предприятия. Причины возникновения течи не известны