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На ликвидацию химической аварии в Пярну было отправлено девять бригад спасателей

rus.postimees.ee
На ликвидацию химической аварии в Пярну было отправлено девять бригад спасателей
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Центр спасения направил девять машин на ликвидацию химической аварии
Центр спасения направил девять машин на ликвидацию химической аварии Фото: Mailiis Ollino

Сегодня около полудня в центр тревоги поступило сообщение с улицы Турба в Пярну, где протек стоявший во дворе предприятия 200-литровый бак с аммиаком.

На сообщение о химическом загрязнении спасатели отреагировали сразу и усиленным составом. К месту происшествия отправились девять бригад спасателей.

Оценка на месте показала, что утечка из 200-литрового бака с аммиаком была небольшой, и с ней остались разбираться только пярнуские бригады и химовоз.

По словам пресс-секретаря центра тревоги Ляэне Андра Вяэртмаа, утечка не представляла угрозы здоровью людей а потому не потребовалось проводить эвакуацию.

Спасатели ликвидировали течь в баке и само загрязнение через 20 минут после получения сообщения. Контейнер был передан специалистам предприятия. Причины возникновения течи не известны

В прошлом году в Пярнуском уезде был один вызов, связанный с химическим загрязнением. В Тунамуллу было зарегистрировано четыре вызова, самым серьезным из которых было загрязнение, произошедшее во время перемещения аквариума в доме природы Pernova. В 2020-х годах было пять вызовов связанных с химическими загрязнениями, два из которых оказались ложными.

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