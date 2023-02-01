Сегодня около полудня в центр тревоги поступило сообщение с улицы Турба в Пярну, где протек стоявший во дворе предприятия 200-литровый бак с аммиаком.
На ликвидацию химической аварии в Пярну было отправлено девять бригад спасателей
На сообщение о химическом загрязнении спасатели отреагировали сразу и усиленным составом. К месту происшествия отправились девять бригад спасателей.
Оценка на месте показала, что утечка из 200-литрового бака с аммиаком была небольшой, и с ней остались разбираться только пярнуские бригады и химовоз.
По словам пресс-секретаря центра тревоги Ляэне Андра Вяэртмаа, утечка не представляла угрозы здоровью людей а потому не потребовалось проводить эвакуацию.
Спасатели ликвидировали течь в баке и само загрязнение через 20 минут после получения сообщения. Контейнер был передан специалистам предприятия. Причины возникновения течи не известны
В прошлом году в Пярнуском уезде был один вызов, связанный с химическим загрязнением. В Тунамуллу было зарегистрировано четыре вызова, самым серьезным из которых было загрязнение, произошедшее во время перемещения аквариума в доме природы Pernova. В 2020-х годах было пять вызовов связанных с химическими загрязнениями, два из которых оказались ложными.