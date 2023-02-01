Ср, 1.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

ФОТО И ВИДЕО ⟩ Водители автобусов вышли на демонстрацию: горожан кормили супом – таким же жидким, как зарплата шоферов

Кристо Ниглас
Водители автобусов вышли на демонстрацию: горожан кормили супом – таким же жидким, как зарплата шоферов
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Фото: Mailiis Ollino

Сегодня, 1 февраля, днем несколько десятков водителей автобусов открыли временную суповую кухню на Пярнуском автовокзале. По словам водителей, похлебка соответствовала их зарплате, то есть была пустоватой.

Переговоры по коллективному договору о повышении зарплаты ведутся с октября прошлого года, и на данный момент достигнуто соглашение в отношении водителей уездных автобусов. Соглашения о повышении заработной платы водителей пярнуских городских автобусов нет. Трудовой мир находится под угрозой, о чем водители автобусов также проинформировали Пярнускую городскую управу и Пярнуский центр общественного транспорта (PÜTK).

Компания AS Sebe, обслуживающая пярнуские городские линии, сообщила, что предприятие находится в тяжелом экономическом положении, причиной которого является резкое повышение цен на топливо. По данным Sebe, те же проблемы касаются и других компаний, предлагающих услуги общественного транспорта.

Ключевые слова
Наверх