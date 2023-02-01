ФОТО И ВИДЕО ⟩ Водители автобусов вышли на демонстрацию: горожан кормили супом – таким же жидким, как зарплата шоферов

Переговоры по коллективному договору о повышении зарплаты ведутся с октября прошлого года, и на данный момент достигнуто соглашение в отношении водителей уездных автобусов. Соглашения о повышении заработной платы водителей пярнуских городских автобусов нет. Трудовой мир находится под угрозой, о чем водители автобусов также проинформировали Пярнускую городскую управу и Пярнуский центр общественного транспорта (PÜTK).