Сегодня, 1 февраля, днем несколько десятков водителей автобусов открыли временную суповую кухню на Пярнуском автовокзале. По словам водителей, похлебка соответствовала их зарплате, то есть была пустоватой.
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ФОТО И ВИДЕО ⟩ Водители автобусов вышли на демонстрацию: горожан кормили супом – таким же жидким, как зарплата шоферов
Водители автобусов вышли на демонстрацию: горожан кормили супом – таким же жидким, как зарплата шоферов
Переговоры по коллективному договору о повышении зарплаты ведутся с октября прошлого года, и на данный момент достигнуто соглашение в отношении водителей уездных автобусов. Соглашения о повышении заработной платы водителей пярнуских городских автобусов нет. Трудовой мир находится под угрозой, о чем водители автобусов также проинформировали Пярнускую городскую управу и Пярнуский центр общественного транспорта (PÜTK).
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