Галерея ⟩ В Эстонии отмечают годовщину подписания Тартуского мирного договора

Флаг поднимают не позднее восьми утра и опускают на закате.

2 февраля 1920 года в Тарту был подписан мирный договор между Эстонской Республикой и Советской Россией. Тем самым закончилась Освободительная война и Россия безоговорочно и навсегда признала независимость Эстонской Республики.

Мероприятия, посвященные 103-летию Тартуского мирного договора, начались в четверг в 9 часов утра с возложения венков к мемориалу Освободительной войны на кладбище Паулусе, на могилу Юлиуса Куперьянова на кладбище Раади и к монументу освободителям Южной Эстонии.

Традиционная церемония в честь годовщины Тартуского мирного договора состоялась в 10 часов у монумента «Калевипоэг». В ней приняли участие мэр Тарту Урмас Клаас, министр образования и науки Тынис Лукас, главный ректор Академии Сил обороны бригадный генерал Вахур Карус и представитель студенческой корпорации Fraternitas Tartuensis Михкель Миккельсаар. К монументу возложили венки и зажгли свечи. В церемонии также участвовали представители академических организаций.

В 11 часов по Ванемуйзе, 33 начнется традиционное собрание гимназистов, посвященное годовщине Тартуского мирного договора.