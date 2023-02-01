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Политический обозреватель: EKRE ходит по тонкому льду со своей украинской риторикой

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Мейнхард Пулк
, журналист
Политический обозреватель: EKRE ходит по тонкому льду со своей украинской риторикой
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Тынис Лехт указал на две причины снижения поддержки EKRE.
Тынис Лехт указал на две причины снижения поддержки EKRE. Фото: Konstantin Sednev

Если судить по данным о поддержке партий за эту неделю, Центристская партия сократила отставание от Эстонской консервативной народной партия (EKRE). В то же время продолжался небольшой подъем у «Ээсти 200» и социал-демократов.

По словам политолога Тартуского университета Мартина Мёльдера, последние рейтинги Norstat отчасти показывают продолжение изменений, наблюдавшихся на прошлой неделе, а также отчасти и появление новых тенденций, которые могут существенно поменять ситуацию на поле игровом перед выборами. «Хотя поддержка Партии Реформ в январе оставалась на удивление стабильной, к настоящему времени видно, что они явно проигрывают по сравнению со своим последним пиком поддержки в конце ноября, когда их рейтинг достиг 33,5%. На данный момент поддержка партии белок примерно на два с половиной процентных пункта ниже, чем была тогда. Хотя средняя за четыре недели поддержка Партии Реформ остается высокой, их недельный показатель поддержки значительно снизился на этой неделе и находится на том уровне, на котором он устойчиво оставался в последнее время перед началом российско-украинской войны», – заявил Мёльдер.

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