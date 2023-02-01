Политический обозреватель: EKRE ходит по тонкому льду со своей украинской риторикой

По словам политолога Тартуского университета Мартина Мёльдера, последние рейтинги Norstat отчасти показывают продолжение изменений, наблюдавшихся на прошлой неделе, а также отчасти и появление новых тенденций, которые могут существенно поменять ситуацию на поле игровом перед выборами. «Хотя поддержка Партии Реформ в январе оставалась на удивление стабильной, к настоящему времени видно, что они явно проигрывают по сравнению со своим последним пиком поддержки в конце ноября, когда их рейтинг достиг 33,5%. На данный момент поддержка партии белок примерно на два с половиной процентных пункта ниже, чем была тогда. Хотя средняя за четыре недели поддержка Партии Реформ остается высокой, их недельный показатель поддержки значительно снизился на этой неделе и находится на том уровне, на котором он устойчиво оставался в последнее время перед началом российско-украинской войны», – заявил Мёльдер.