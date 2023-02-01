Нынешний потолок цен не сможет навредить российскому экспорту дизельного топлива

Помимо европейского запрета на импорт, коалиция стран G7, Евросоюза и Австралии обсуждает возможность введения с 5 февраля двух потолков цен на российские нефтепродукты: одного для тех продуктов, которые торгуются дороже сырой нефти, таких как дизельное топливо и бензин, а другой - для продуктов, которые стоят дешевле, чем сырая нефть, например, таких как мазут.

Сейчас говорят, что верхние границы хотят установить на уровне 100 и 45 долларов за баррель соответственно. В настоящее время, например, в Северо-Западной Европе баррель дизельного топлива стоит около 130 долларов.

По словам Марка Уильямса, директора по исследованиям нефтепродуктов компании WoodMac, ограничения окажут минимальное влияние на экспорт российских нефтепродуктов. «Если нефть сорта "Юралс" будет торговаться на уровне 40 долларов за баррель, при новых потолках цен маржа российской переработки по-прежнему будет составлять 20-30 долларов за баррель», – сказал Уильямс, добавив, что при этих уровнях доходы российской нефтепереработки по-прежнему очень высоки, поэтому стимул к переработке нефти остается высоким.

Тем не менее, по словам Алана Гелдера, вице-президента WoodMac по нефтяным рынкам, российским нефтепереработчикам может быть сложно найти новых покупателей для своих нефтепродуктов, которые обычно идут в Европу. «Но если потолок цен окажется таким же высоким, как предлагалось до сих пор, Россия может, например, предоставить скидку в размере 200 долларов за тонну своего дизельного топлива и транспортировать его на отдаленные рынки».