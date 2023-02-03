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Противостояние ⟩ Проход по Ягалаской плотине заблокирован: люди готовятся к штурму

Битва за мост в фотографиях
Денис Антонов
, корреспондент-редактор
Проход по Ягалаской плотине заблокирован: люди готовятся к штурму
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Полярность настроений впечатляет, от смирения до штурма и самозахвата.
Полярность настроений впечатляет, от смирения до штурма и самозахвата. Фото: Денис Антонов

Более двух лет мост Ягалаской гидроэлектростанции через реку Ягала не соединяет, а разделяет местных жителей. Несмотря на то, что желание людей пользоваться пешеходным переходом полностью совпадает с позицией руководства самоуправления Йыэляхтме, собственник энергодобывающего предприятия Jägala Energy OÜ закрыл переход через реку решетками забора. Волостные чиновники видят в этом нарушение интересов жителей, а хозяин моста – заботу об их здоровье.

Реновация вышла боком

Мостом Ягалаской ГЭС люди привыкли пользоваться с тех советских времен, когда вокруг водопада начали активно строиться несколько дачных кооперативов. Об этом я узнал, приехав на встречу с жителями дачных участков, давно превратившихся в дорогие коттеджные поселки. Местная жительница Елена Совловская, окна дома которой выходят прямо на мост, уверяет, что жаловаться хотели почти все проживающие по обе стороны реки, но сейчас удалось собрать около 20 человек.

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