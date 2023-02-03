Противостояние ⟩ Проход по Ягалаской плотине заблокирован: люди готовятся к штурму

Более двух лет мост Ягалаской гидроэлектростанции через реку Ягала не соединяет, а разделяет местных жителей. Несмотря на то, что желание людей пользоваться пешеходным переходом полностью совпадает с позицией руководства самоуправления Йыэляхтме, собственник энергодобывающего предприятия Jägala Energy OÜ закрыл переход через реку решетками забора. Волостные чиновники видят в этом нарушение интересов жителей, а хозяин моста – заботу об их здоровье.
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Проход по Ягалаской плотине заблокирован: люди готовятся к штурму
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