Противостояние ⟩ Проход по Ягалаской плотине заблокирован: люди готовятся к штурму

Мостом Ягалаской ГЭС люди привыкли пользоваться с тех советских времен, когда вокруг водопада начали активно строиться несколько дачных кооперативов. Об этом я узнал, приехав на встречу с жителями дачных участков, давно превратившихся в дорогие коттеджные поселки. Местная жительница Елена Совловская, окна дома которой выходят прямо на мост, уверяет, что жаловаться хотели почти все проживающие по обе стороны реки, но сейчас удалось собрать около 20 человек.