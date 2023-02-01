Из двух шокировавших эстонскую общественность случаев избиения несовершеннолетних одно недавно разрешилось в суде, и две девочки получили свое наказание. Девочки, совершившие другое жестокое избиение, в ближайшие дни подтвердят в суде достигнутые с прокурором договоренности.
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Жестокие избиения двух девочек шокировали всю Эстонию: что на самом деле произошло и будут ли наказаны виновные?
Жестокие избиения двух девочек шокировали всю Эстонию: что на самом деле произошло и будут ли наказаны виновные?
Прошло около трех месяцев с тех пор, как два жестоких избиения в Пярнумаа потрясли всех жителей Эстонии. Осенью в соцсетях стремительно распространялось видео, на котором девочки в групповой форме и жестоко избивают и унижают ровесницу в Пярну, а мальчики на заднем плане подстрекали. В то же время жителей Эстонии потряс и второй инцидент, когда в квартире в волости Тори в собственном доме жестоко избили другую девочку.
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