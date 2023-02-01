Жестокие избиения двух девочек шокировали всю Эстонию: что на самом деле произошло и будут ли наказаны виновные?

Прошло около трех месяцев с тех пор, как два жестоких избиения в Пярнумаа потрясли всех жителей Эстонии. Осенью в соцсетях стремительно распространялось видео, на котором девочки в групповой форме и жестоко избивают и унижают ровесницу в Пярну, а мальчики на заднем плане подстрекали. В то же время жителей Эстонии потряс и второй инцидент, когда в квартире в волости Тори в собственном доме жестоко избили другую девочку.