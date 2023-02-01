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ВИДЕО ⟩ Угнанный автомобиль сгорел дотла на парковке. Очевидец: «Уверен, это сделал кто-то из местных!»

Угнанный автомобиль сгорел дотла на парковке. Очевидец: «Уверен, это сделал кто-то из местных!»
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Угнанный автомобиль нашли в Камбья. Он полыхал на парковке.
Угнанный автомобиль нашли в Камбья. Он полыхал на парковке. Фото: Lugeja foto

За одну ночь жертвой угонщиков стали два автомобиля. На третьем автомобиле покатались, а потом с повреждениями бросили на мусорной куче. «Это отдаленная парковка, посторонний просто так там не мог оказаться. Об этом месте надо знать!» - говорит человек, который стал очевидцем того, как горела брошенная посреди леса угнанная машина.

Вчера утром в полицию поступило сообщение, что автомобили Volkswagen Passat и Volkswagen Caddy, которые были оставлены незапертыми на закрытой территории, были угнаны. Незадолго до полудня полицейский патруль обнаружил угнанный Volkswagen Passat на обочине дороги Пуурина-Люллемяэ-Литсметса.

Около полудня вторника в полицию также поступила информация об еще одном угнанном автомобиле, который горел на парковке у дороги Камбья-Ребасе в Тартумаа. «Почти каждый день в том лесу я гуляю со своей собакой. Я отвожу собаку в лес, чтобы она могла побегать, - объясняет Тийт, почему он вообще оказался на глухой парковке в лесу. - Всю дорогу передо мной ехала пожарная машина. Мы прибыли на место одновременно».

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