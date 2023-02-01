В Эстонии масштабной кибератаке подверглась платформа благотворительных проектов для Украины

Первые атаки начались примерно в десять утра и продолжались почти до пяти вечера. По словам Лаупмаа, в течение дня на сайте было сделано в общей сложности около 32 миллионов запросов, что было видно в логах веб-сервера. «Мы установили новый брандмауэр, который блокирует атаки, и теперь мы значительно лучше защищены, чем раньше. Возможно, нас пока не видно в некоторых внешних сетях, но через несколько часов там все тоже восстановится», - пояснил Лаупмаа.

Но почему сейчас страница могла подвергнуться такой масштабной атаке? По словам Лаупмаа, причиной этого могут быть последние благотворительные проекты платформы, которые оказались популярнее, чем обычно. «Например, проект саун, который сделал Ильмар Рааг, и проект беспилотника Threodi, который сделали Рой Страйдер и другие. Эти проекты получили широкое распространение во всем мире, а это значит, что они, вероятно, также дошли до людей, которых разозлили эти проекты поддержки. Например, до пророссийских хакеров, которые решили, что сайт нужно атаковать, так сказать, в наказание».

Лаупмаа также сообщил о крупномасштабной атаке через социальные сети:

We got a record cyberattack against our server which does support projects for Ukraine - over 32.3M requests. — Henri Laupmaa (@henri37) January 31, 2023

It was a DDoS attack from 2201 servers around the world from South Korea to Poland — Henri Laupmaa (@henri37) January 31, 2023