Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 1 февраля: биржевой тариф или универсальная услуга, как открыть фирму за 1 сент, нехватка донорской крови и как научиться правильно и красиво говорить!
Сегодня в выпуске:
- Теплая зима и неожиданно низкие цены на энергоносители, вопреки опасениям, привели к снижению тарифов на электроэнергию. Почему потребители начали отказываться от предложенной государством универсальной услуги и какой тактики в этом вопросе следует придерживаться далее?
- Новости Эстонии: внимание, пенсии в феврале поступят в непривычные даты; узнаем, когда на выборах можно будет проголосовать в телефоне и планшете, и кто баллотируется в парламент по спискам Объединенной Левой партии?
- Какой капитал нужен, чтобы открыть фирму? До недавнего времени на это требовалось не менее двух с половиной тысяч евро, однако с первого февраля все изменилось. Подробности в нашем репортаже
- Эстонские больницы регулярно испытытвают нехватку донорской крови. Наша корреспондент выясняла, как можно увеличить число доноров и чем еще они могут помочь нуждающимся в переливании.
- Мировые новости: что обнаружили в Испании в мешках с какао, от чего страдают жители Вануату и чей прыжок так напугал жителей Австралии.
- Наш корреспондент посетила урок ораторского мастерства, чтобы изучить приемы, повышающие убедительность речи и узнать, как вовлечь аудиторию в обсуждение вопроса. Кому и зачем следует развивать подобные навыки — смотрите в нашем сюжете!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 1 февраля.