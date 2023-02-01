«Новости в 7» за 1 февраля: биржевой тариф или универсальная услуга, как открыть фирму за 1 сент, нехватка донорской крови и как научиться правильно и красиво говорить!

Сегодня в выпуске:

- Теплая зима и неожиданно низкие цены на энергоносители, вопреки опасениям, привели к снижению тарифов на электроэнергию. Почему потребители начали отказываться от предложенной государством универсальной услуги и какой тактики в этом вопросе следует придерживаться далее?

- Новости Эстонии: внимание, пенсии в феврале поступят в непривычные даты; узнаем, когда на выборах можно будет проголосовать в телефоне и планшете, и кто баллотируется в парламент по спискам Объединенной Левой партии?

- Какой капитал нужен, чтобы открыть фирму? До недавнего времени на это требовалось не менее двух с половиной тысяч евро, однако с первого февраля все изменилось. Подробности в нашем репортаже

- Эстонские больницы регулярно испытытвают нехватку донорской крови. Наша корреспондент выясняла, как можно увеличить число доноров и чем еще они могут помочь нуждающимся в переливании.

- Мировые новости: что обнаружили в Испании в мешках с какао, от чего страдают жители Вануату и чей прыжок так напугал жителей Австралии.

- Наш корреспондент посетила урок ораторского мастерства, чтобы изучить приемы, повышающие убедительность речи и узнать, как вовлечь аудиторию в обсуждение вопроса. Кому и зачем следует развивать подобные навыки — смотрите в нашем сюжете!