Видео ⟩ На Рижский вокзал прибыли американские Bradley и другая военная техника

Как отмечают Национальные вооруженные силы страны, у США и Латвии тесное военное сотрудничество, которое выражается в том числе в постоянном присутствии союзников в Латвии.

Операции Atlantic Resolve показывают возможность США, сотрудничая с государством пребывания, быстро разместить экипировку и персонал в Европе, чтобы реагировать на любую угрозу.

Такая операция позволяет США и Латвии совершенствовать сотрудничество и общее выполнение задач процедуры.

Уже сообщалось, что после проведенной Россией аннексии Крыма весной 2014 года и агрессии на востоке Украины США начали учебную операцию Atlantic Resolve.