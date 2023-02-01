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Видео ⟩ На Рижский вокзал прибыли американские Bradley и другая военная техника

rus.tvnet.lv
На Рижский вокзал прибыли американские Bradley и другая военная техника
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

В прошедшую среду в Ригу прибыл грузовой корабль США ARC Defender, который в рамках операции Atlantic Resolve доставил военную технику и экипировку, в том числе самоходные гаубицы M109, передает Rus.TVNET.

Как отмечают Национальные вооруженные силы страны, у США и Латвии тесное военное сотрудничество, которое выражается в том числе в постоянном присутствии союзников в Латвии.

Операции Atlantic Resolve показывают возможность США, сотрудничая с государством пребывания, быстро разместить экипировку и персонал в Европе, чтобы реагировать на любую угрозу.

Такая операция позволяет США и Латвии совершенствовать сотрудничество и общее выполнение задач процедуры.

Уже сообщалось, что после проведенной Россией аннексии Крыма весной 2014 года и агрессии на востоке Украины США начали учебную операцию Atlantic Resolve.

Цель операции - подтвердить непрерывный вклад США в коллективную безопасность стран-членов НАТО, способствуя миру и стабильности в странах Балтии и Польше. Операция также развернута в Румынии и Болгарии.

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