Фотоновость ⟩ По центру Тарту летал военный вертолет

Часть тренировок будет проходить на малых высотах, но не ниже 30 метров. При этом пилоты чаще всего будут держаться поодаль от густонаселенных районов. Тем не менее, иногда вертолеты можно будет увидеть в том числе над городами и другими населенными пунктами.