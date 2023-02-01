Министр культуры Пирет Хартман заявила в среду на встрече в Таллинне с президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом, что позиция Эстонии не изменилась, и страна считает, что российским и белорусским спортсменам нет места на международной арене.
Министр культуры Эстонии: российским спортсменам нет места на международной арене
Министр культуры Эстонии: российским спортсменам нет места на международной арене
Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства культуры. Хартман и Парсонс обменялись информацией о возможностях трансляции предстоящих Паралимпийских игр по телевидению и обсудили тему участия российских и белорусских спортсменов в международных спортивных состязаниях.
Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс отметил, что в ноябре прошлого года Генеральная ассамблея комитета приняла решение приостановить членство Паралимпийских комитетов России и Беларуси. Осенью вновь соберется Генеральная ассамблея комитета.
«Позиция Эстонии по этому вопросу не изменилась. Мы четко осудили агрессию России против Украины. Российским и белорусским спортсменам нет места на международной арене», - заявила министр культуры Пирет Хартман.