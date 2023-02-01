Министр культуры Эстонии: российским спортсменам нет места на международной арене

Министр культуры Пирет Хартман заявила в среду на встрече в Таллинне с президентом Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом, что позиция Эстонии не изменилась, и страна считает, что российским и белорусским спортсменам нет места на международной арене.