Видео ⟩ «Не могу смотреть»: люди обеспокоены поведением молодой матери

Тряска коляски сопровождается громким плачем новорожденного. Очевидцы рассказали программе, что просили мать не трясти коляску так сильно, но совет явно не был принят во внимание. Такое поведение повторяется регулярно. Люди, живущие по соседству, говорят, что отец ребенка ведет себя так же.

Басел Якуб Вахбе, заведующий отделением неврологии и нейрохирургии Детской больницы в Латвии, сказал: «Эта тряска ужасна, я не могу смотреть, даже волосы на теле встают дыбом. Это похоже на то, как бармен взбалтывает напиток со льдом. То же самое происходит с мозгом - он ударяется о переднюю и заднюю части черепа.

Такое поведение может привести к так называемому синдрому тряски младенца, который опасен для здоровья и жизни.

У нас был случай, когда матери посоветовали хорошенько встряхнуть беспокойного ребенка. Ребенок потерял сознание из-за сильного удара по мозгу. Его пришлось оперировать».

Специалисты больницы просят детей, особенно до двух лет, ни в коем случае не трясти. Даже если кажется, что ребенок засыпает после того, как его встряхнули, возможно, он просто потерял сознание.

Как сообщает программа, представительница Сиротского суда навестила молодую мать.