Бегство из России ⟩ Одна нога здесь, другая там. Как россияне без виз приспосабливаются на Балканах

Игнат довольно быстро находит надежный вариант. Водитель-индивидуал выясняет у него ситуацию с документами и говорит, что даже с просрочкой пребывания ситуацию можно разрешить, на границе «все схвачено». С документами тоже хитрая история. Каждый турист, останавливающийся в частном секторе, должен зарегистрироваться в туристической полиции, оплатить взнос и получить розовую квитанцию. Ее многие забывают взять с собой на визаран, и из-за этого могут возникнуть проблемы. Не говоря уже о проблемах, возникающих в связи с отсутствием регистрации в принципе.

В бизнес-седане едут пять человек, но размеры машины позволяют разместиться комфортно. Соседями Игната оказываются молодой айтишник из Москвы, давно собиравшийся уехать на поиски работы за пределами России (а тут мобилизация «помогла»), и столь же молодой профессиональный игрок в покер, собравший вещи, когда для онлайн-игр в России понадобился VPN. По пути водитель забирает пожилую женщину - выясняется, что она из Одессы. Да и сам водитель - гражданином Украины.

На визаранах принято знакомиться и рассказывать о себе. Когда стало понятно, кто откуда, повисла пауза, и только когда выходцы из России высказали свое отношение к «спецоперации» - в равной степени негативное – дальнейший разговор пошел легко. «Я словно в церковь сходил, - рассказывает, вернувшись, Игнат, - я до сих пор не представлял, что я могу сказать украинцам. Но тут как-то сразу стало ясно, что мы все здесь, из России и Украины, из-за одного и того же события. Нам всем пришлось ломать жизнь через колено и ехать неизвестно куда. Конечно, те истории, которые я услышал от украинцев, намного страшнее того, что пришлось испытать мне, но мы хотя бы понимаем друг друга и можем спокойно разговаривать. Нет вражды. Я хоть выдохнул. Впервые с начала этого кошмара удалось пообщаться с украинцами».