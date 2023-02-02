После введения ограничительных мер для россиян в Казахстане бегство от мобилизации поменяло направление. В Европе осталось несколько стран, куда еще можно податься. И все они на Балканах. Как меняется все еще приемлемое положение эмигрантов в этих небольших государствах? Об этом специально для Rus.Postimees - в очерке участника и свидетеля исхода.
Бегство из России ⟩ Одна нога здесь, другая там. Как россияне без виз приспосабливаются на Балканах
Сербия, Черногория и в меньшей степени Босния и Герцеговина оказались среди приоритетных направлений для политических беженцев из России. Причины - безвизовый въезд, славянский язык, приветливое отношение. Выходцев из России здесь очень много, украинцев заметно меньше. Русская речь повсеместно звучит на улице. На городской прогулке южнославянские типажи не всегда будут в большинстве.
Черногория среди этих стран стоит особняком. Она выходит на Адриатику, тогда как в Сербии моря нет вообще, а в Боснии и Герцеговине его чуть-чуть. Сезон на Адриатике длится недолго. С конца июня и по середину сентября здесь не продохнуть от туристов. Затем побережье затихает: закрываются магазины, кофейни и отели, окна наглухо задраены, в прибрежных деревнях безлюдно.
Однако в этом году все не так. Жизнь кипит едва ли не в каждом поселении, дома как на первой линии, так и высоко в горах заселены. Сейчас здесь живут уехавшие русские, пользуясь низким сезоном и достаточно бюджетной арендной платой.
«Временно» - значит «постоянно»
Приезжие находятся в Черногории в основном туристами. Для гражданина России это означает право пребывания в стране не более 30 дней. Однако правило «90/180» по взаимным договоренностям стран не работает. Если выезжать за пределы Черногории раз в месяц, можно жить практически постоянно. Такое краткосрочное покидание страны именуется здесь «визараном» - от английского visa run. Выезд ради выезда. В последнее время визаран стал неотъемлемой частью жизни для тысяч граждан России, Украины и Беларуси.
Едут в одном из трех направлений. Счастливые обладатели шенгенских виз выбирают между Албанией и Хорватией, остальным приходится ездить в Боснию и Герцеговину: Сербия слишком далеко. Вариантов поездки тоже три: своим ходом, на арендной машине или с людьми, предоставляющими услугу визарана. Последнее - удобнее, надежнее и в большинстве случаев дешевле.
Визаран - это целая индустрия. В нее вовлечены как местные, так и новоприбывшие граждане России, оказавшиеся здесь либо на своей машине, либо имеющие в распоряжении автомобиль с черногорскими номерами. Есть индивидуалы, но чаще встречаются мини-компании: оператор набирает желающих, оговаривает условия, а потом связывает с водителем. Водитель забирает желающих от дома и везет по известному маршруту. Ежедневно на границу с Боснией отправляются десятки автомобилей. Только для того, чтобы тут же развернуться и снова въехать в Черногорию.
Все богатство выбора
Техника организации визарана достаточно проста. В русскоязычных телеграм-чатах, посвященных визарану, ежедневно публикуют десятки объявлений. В объявлении обычно пишут дату и время старта, откуда выезжает машина, куда едет, какие города по пути захватывает. Визаран бывает двух видов - «быстрый» и «медленный».
В первом случае автомобиль пересекает границу, делает короткую остановку - иногда даже не въезжая в Боснию, а останавливаясь на нейтральной территории - и возвращается в Черногорию. Этот способ чреват неприятностями. Ни боснийская сторона, ни черногорская такие маневры не любит. Формально это законно, но время от времени пограничники устраивают «быстрым» проблемы. Поэтому считается, что быстрый визаран лучше делать с черногорскими водителями или теми, у кого «налажены отношения» с пограничниками.
Медленный визаран - это поездка с посещением ближайшего к границе города. Как правило, это Требине - уютный городок с небольшим и приятным для прогулок Старым городом. Здесь есть смысл и в шопинге - многие продукты и предметы быта в Боснии значительно дешевле, чем в Черногории. Стоимость визарана составляет в среднем 30 евро, чем ближе к границе, тем дешевле. Для сравнения, цена билета на автобус из Будвы в Требине в один конец - 10-15 евро.
За 3-4 дня есть достаточно большой выбор из разных вариантов с разбросом по типу автомобиля, времени выезда и длительности путешествия. Ближе к моменту выезда остаются считанные свободные места или появляются внезапно освободившиеся, и нужно реагировать быстро. Если повезет, можно найти возможность составить компанию людям, самостоятельно взявшим в аренду автомобиль, и разделить их расходы на аренду и топливо. Так получается дешевле, но говорят, что бывают случаи вымогательства со стороны пограничников.
Сели и поехали?
Игнат и Артем (имена изменены) - два типичных русских «беженца» из Москвы, живущих в самом центре побережья. У обоих подходит к концу срок легального пребывания в стране, шенгенская виза отсутствует. Вопрос с направлением выезда не стоит: нужно ехать в Боснию. У обоих первый опыт визарана. Но если Иван не слишком стеснен в средствах и хочет быстро и без проблем получить новый штамп о въезде, то Артем ищет возможности сэкономить и считает нелепым ехать лишь с технической целью пересечь границу. Он открыт к приключениям и готов на авантюры. Таким образом, Игнат выбирает быстрый визаран, а Артем настроен на медленный, но мониторит телеграм-чаты в поисках варианта поинтереснее, чтобы и сэкономить, и побольше увидеть.
Игнат довольно быстро находит надежный вариант. Водитель-индивидуал выясняет у него ситуацию с документами и говорит, что даже с просрочкой пребывания ситуацию можно разрешить, на границе «все схвачено». С документами тоже хитрая история. Каждый турист, останавливающийся в частном секторе, должен зарегистрироваться в туристической полиции, оплатить взнос и получить розовую квитанцию. Ее многие забывают взять с собой на визаран, и из-за этого могут возникнуть проблемы. Не говоря уже о проблемах, возникающих в связи с отсутствием регистрации в принципе.
В бизнес-седане едут пять человек, но размеры машины позволяют разместиться комфортно. Соседями Игната оказываются молодой айтишник из Москвы, давно собиравшийся уехать на поиски работы за пределами России (а тут мобилизация «помогла»), и столь же молодой профессиональный игрок в покер, собравший вещи, когда для онлайн-игр в России понадобился VPN. По пути водитель забирает пожилую женщину - выясняется, что она из Одессы. Да и сам водитель - гражданином Украины.
На визаранах принято знакомиться и рассказывать о себе. Когда стало понятно, кто откуда, повисла пауза, и только когда выходцы из России высказали свое отношение к «спецоперации» - в равной степени негативное – дальнейший разговор пошел легко. «Я словно в церковь сходил, - рассказывает, вернувшись, Игнат, - я до сих пор не представлял, что я могу сказать украинцам. Но тут как-то сразу стало ясно, что мы все здесь, из России и Украины, из-за одного и того же события. Нам всем пришлось ломать жизнь через колено и ехать неизвестно куда. Конечно, те истории, которые я услышал от украинцев, намного страшнее того, что пришлось испытать мне, но мы хотя бы понимаем друг друга и можем спокойно разговаривать. Нет вражды. Я хоть выдохнул. Впервые с начала этого кошмара удалось пообщаться с украинцами».
Визаран прошел гладко. Водитель вывез на нейтральную территорию, постояли несколько минут. Замерзли - в горах намного холоднее, чем на побережье. Въехали обратно. «Хорошая смена», - успокоил водитель. Действительно, никаких проблем, все штампы проставлены, можно ехать домой. Весь путь, с учетом парома через Бока-Которский залив, занял меньше четырех с половиной часов и обошелся в 30 евро. Игнат, предпочитающий заранее все планировать, тут же договаривается с водителем на следующий визаран через 30 дней.
Приключения для любителей приключений
История Артема вышла более витиеватой. За пять дней до часа Х он находит объявление о визаране в Сербию с прогулкой в Приеполе или Бродареве. Человек, напуганный рассказами о неприятностях на боснийской границе, решил взять в аренду автомобиль и поехать в Сербию. Считая, что в Требине он еще успеет побывать, Артем ухватился за эту возможность. Однако за два дня до отъезда человек сообщил, что больше попутчиков не нашел, и поедет обычным способом.
Сроки поджимали. Как назло, среди объявлений начисто отсутствовал вариант медленного визарана, а в единственном подходящем объявлении не была указана точка старта. Связавшись с водителем, Артем узнал, что выезжают из Будвы, куда еще нужно добираться. Но пришлось соглашаться.
Повезло, что у водителя оказался маленький автомобиль, Артем был четвертым пассажиром, и чтобы никто не отказался, стоимость снизили до 20 евро. К вечеру с Артемом вновь связался оператор - узнать, как дела, и предложил бесплатно подвезти его до Будвы. Пазл сложился. Если бы не шторм и отключение электричества на ночь, было бы просто прекрасно. А по мере продвижения к границе постепенно распогодилось.
Водителем оказался интеллигентный москвич кавказского происхождения. Он приехал еще осенью и быстро включился в бизнес по визаранам. Среди пассажиров был еще архитектор из Москвы средних лет, молодая женщина из Омска и, как ни странно, профессиональный игрок в покер. Позже выяснилось, что в Черногории существует целое сообщество зарабатывающих на покере, и вопрос, куда ехать из России, для многих из них просто не стоял.
Паромная переправа стала настоящим украшением путешествия. Выглянуло солнце, и в утренних лучах самый южный фьорд в Европе предстал во всей красе. Люди выбрались из машин и любовались красотами вдоль бортов парома. Несмотря на грозное предупреждение No smoking!, курили практически все. «Закупайтесь в Требине на полную. Там дешево», - деловито напутствовал водитель.
Выгрузившись на дальней стороне залива и немного попетляв вдоль берега, водитель свернул на горный серпантин. Вскоре показалась граница. Водитель собрал паспорта и всей кипой протянул в окошко будки. Не пришлось ни выходить из машины, ни открывать багажник. Даже штампов о выезде из страны не поставили. Фактически можно было съездить по чужому паспорту, никакого интереса у пограничников сидящие за заднем диване не вызвали. На обратном пути водитель немного нервничал, хотя и не подавал вида. Сказал только: «Считайте, сколько поставят штампов». Поставили пять, как и положено.
«Я прекрасно съездил, - рассказывает Артем, - прошелся по Требине, успел и за покупками зайти. Удивительно - цифры на ценниках порой такие же, как и здесь, но местная марка вдвое дешевле евро. Мало того, вернувшись в Будву, я погулял по городу, а потом пошел вдоль берега и к закату добрался до самого Свети Стефана. Просто незабываемый день! Столько впечатлений – а отдал за дорогу суммарно 22,5 евро. Можно сказать, штампик в паспорте стал бесплатным приложением».
Перспективы, о которых не говорят
Жить и выезжать раз в месяц за границу по необходимости, а не по желанию - радости мало. Пока что никто не говорит о том, что правило «90/180» может быть заново введено, но процесс получения россиянами «боравака» (вида на жительство) постепенно ужесточается. Растут сложности с открытием банковского счета для иностранных компаний. Россияне, сумевшие открыть в Черногории серьезный бизнес, рассказывают о том, что их постоянно норовят «пощипать» местные, и порой это выливается в существенные суммы.
Очевидно, существующее положение дел продлится до нового сезона. Если раньше россияне летом могли находиться в Черногории до 90 дней, в этом году такое правило вряд ли будет объявлено. Да и аренда летом взлетит до заоблачных высот и многим станет просто не по карману. Делать вид на жительство дорого и хлопотно, да и не все хотят осесть именно в Черногории. Одним словом, многие живут сегодняшним днем. И визаранят.
«Трудно сказать, что будет дальше, - говорит Игнат, - может быть, в Боснию поеду. У меня там бывший коллега, он поможет найти квартиру. Надо посмотреть на ситуацию в целом. В конце концов, летом пустуют горнолыжные курорты – возможно, там будет недорого». «Да, загадывать смысла нет, - поддерживает Артем, - живем тут, пока живем. В мае Албанию откроют для безвизового въезда, туда на 90 дней можно. Да и Сербия рядом. Если совсем уж припечет, можно жить месяц здесь, месяц в Боснии, месяц в Сербии – и правило «90/180» будет соблюдено. Вот разве что болтаться, словно в проруби, я даже при своей любви к путешествиям не очень хочу».