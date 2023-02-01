Умерла Милана Каштанова

О смерти дочери сообщила мать Миланы - Елена Каштанова - на своей странице в Facebook.

«Вчера, 31 января, в десять часов вечера Милана ушла от нас...Мы не знаем, как жить без нее. Спасибо, что поддерживали нас все эти годы», - написала Елена.

Прощание с Миланой пройдет 4 февраля.

Милана до трагедии. Фото: Erakogu

5 февраля 2010 года на тот момент 21-летняя Милана получила травму на улице Красного Курсанта в Санкт-Петербурге. У дома номер 3 на нее упала глыба льда, которую рабочие сбросили вниз в ходе очистки крыши.

В больницу Милану привезли в критическом состоянии: перелом основания черепа, гематома мозга, большая кровопотеря. Врачи только головами качали: с такими травмами даже до утра не протянет. Вопреки прогнозам, Милана выжила.

В мае того же года пострадавшую удалось перевезти на родину. Но и в Эстонии медицина оказалась бессильна. Оставалась надежда на немецких врачей – те хотя бы согласились попробовать. Спустя 10 месяцев комы девушка пришла в себя. Впереди ее ждали долгие годы восстановления: ей пришлось заново учиться говорить и передвигаться.

Несмотря на неутешительные прогнозы, Милана пошла на поправку и вдохновляла других на чудесное восстановление.

Rus.Postimees приносит соболезнования родным и близким Миланы.