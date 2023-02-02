Чт, 2.02.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Депутат Михаил Корб продал свою машину, чтобы потом на деньги налогоплательщиков ее арендовать

Rus.Postimees
Депутат Михаил Корб продал свою машину, чтобы потом на деньги налогоплательщиков ее арендовать
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments
Михаил Корб на своем Jeep летом 2018 года. Тогда еще машина принадлежала ему.
Михаил Корб на своем Jeep летом 2018 года. Тогда еще машина принадлежала ему. Фото: Konstantin Sednev
  • После скандала с Porto Franco в течение года Корб продал две машины
  • Одну из них он позже стал арендовать, используя депутатскую компенсацию
  • Покупатель машины Корба – давний друг Центристской партии

В документах о компенсации расходов центриста Михаила Корба, который находится под судом по обвинению в коррупции и покидает Рийгикогу весной, можно найти странную сделку об аренде автомобиля с очень близким к партии бюро юридической помощи.

Бывший генсек Центристской партии Михал Корб продал 22 февраля 2021 года, то есть через месяц после того, как разразился скандал с Porto Franco, нанесший последний удар по его политической карьере, свой Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска. Продажную цену он не назвал, отметив лаконично, что речь шла о розничной цене.

Покупателем стала исторически очень близкая к Центристской партии фирма Complex Consult, ключевой фигурой которой является Сергей Геллер. Сергей Геллер, который стал членом Центристской партии в 2018 года и который за эти годы пожертвовал ей почти 20 000 евро, вспоминает, что цена могла достигать 20 000 евро. Postimees не удалось проверить, так ли это было на самом деле, поскольку Корб не подал декларацию об интересах, которая могла бы включать в себя и доходы от продажи автомобилей, хотя в прошлом году крайний срок был в мае. 

После продажи Jeep Корб год ездил на Audi A7 Sportback 2012 года выпуска, но в марте 2022 года он продал и эту машину (на этот раз не Complex Consult). Но поскольку автомобиль центристу все-таки был нужен для передвижения, дорога привела его обратно к Jeep Grand Cherokee, который он продал год назад. Теперь он стал арендовать его у Complex Consult. И это почти без каких-либо личных расходов: член Рийгикогу имеет право получать ежемесячное пособие в размере 450 евро на дорожные расходы, и Корб этим, конечно, воспользовался. 

И хотя как Корб, так и Геллер утверждают, что политик использовал автомобиль как предется и вовсе нерегулярно (по словам Геллера, Корб был даже не единственным, кто брал в аренду автомобиль), на самом деле все это носило рутинный и постоянный характер. 

С весны прошлого года на аренду автомобиля ежемесячно тратилась одна и та же сумма денег. Сначала Complex Consult просил у Корба за аренду Jeep 451,84 евро, в следующие месяцы цена повысилась до 453,63 евро. Последний арендный платеж в размере 459 евро был произведен в январе созданной дочерней компании Complex Consult, KraaGel OÜ. 

Новость дополняется...

Ключевые слова
Наверх