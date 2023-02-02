Депутат Михаил Корб продал свою машину, чтобы потом на деньги налогоплательщиков ее арендовать

Бывший генсек Центристской партии Михал Корб продал 22 февраля 2021 года, то есть через месяц после того, как разразился скандал с Porto Franco, нанесший последний удар по его политической карьере, свой Jeep Grand Cherokee 2012 года выпуска. Продажную цену он не назвал, отметив лаконично, что речь шла о розничной цене.

Покупателем стала исторически очень близкая к Центристской партии фирма Complex Consult, ключевой фигурой которой является Сергей Геллер. Сергей Геллер, который стал членом Центристской партии в 2018 года и который за эти годы пожертвовал ей почти 20 000 евро, вспоминает, что цена могла достигать 20 000 евро. Postimees не удалось проверить, так ли это было на самом деле, поскольку Корб не подал декларацию об интересах, которая могла бы включать в себя и доходы от продажи автомобилей, хотя в прошлом году крайний срок был в мае.

После продажи Jeep Корб год ездил на Audi A7 Sportback 2012 года выпуска, но в марте 2022 года он продал и эту машину (на этот раз не Complex Consult). Но поскольку автомобиль центристу все-таки был нужен для передвижения, дорога привела его обратно к Jeep Grand Cherokee, который он продал год назад. Теперь он стал арендовать его у Complex Consult. И это почти без каких-либо личных расходов: член Рийгикогу имеет право получать ежемесячное пособие в размере 450 евро на дорожные расходы, и Корб этим, конечно, воспользовался.

И хотя как Корб, так и Геллер утверждают, что политик использовал автомобиль как предется и вовсе нерегулярно (по словам Геллера, Корб был даже не единственным, кто брал в аренду автомобиль), на самом деле все это носило рутинный и постоянный характер.

С весны прошлого года на аренду автомобиля ежемесячно тратилась одна и та же сумма денег. Сначала Complex Consult просил у Корба за аренду Jeep 451,84 евро, в следующие месяцы цена повысилась до 453,63 евро. Последний арендный платеж в размере 459 евро был произведен в январе созданной дочерней компании Complex Consult, KraaGel OÜ.