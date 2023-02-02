Сегодня в Таллинне открылся новый Lidl

Это второй магазин Lidl в Мустамяэ, и в его строительство, благоустройство прилегающей территории и улучшение инфраструктуры компания вложила около 9,6 млн евро.

По сообщению Lidl Eesti, магазин был отремонтирован экологически устойчивым образом в соответствии с требованиями международного строительного сертификата EDGE. Здание энергоэффективно и использует только экологически чистую энергию. Площадь торгового зала в новом магазине - 1500 квадратных метров. Открытие нового Lidl создаст около 50 рабочих мест.

В здании есть стоянка на 121 парковочное место, два из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями и два для семей. Также есть 20 велосипедных мест для велосипедистов.