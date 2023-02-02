Сегодня в Мустамяэ на улице Академия-теэ открылся новый магазин Lidl.
Сегодня в Таллинне открылся новый Lidl
Это второй магазин Lidl в Мустамяэ, и в его строительство, благоустройство прилегающей территории и улучшение инфраструктуры компания вложила около 9,6 млн евро.
По сообщению Lidl Eesti, магазин был отремонтирован экологически устойчивым образом в соответствии с требованиями международного строительного сертификата EDGE. Здание энергоэффективно и использует только экологически чистую энергию. Площадь торгового зала в новом магазине - 1500 квадратных метров. Открытие нового Lidl создаст около 50 рабочих мест.
В здании есть стоянка на 121 парковочное место, два из которых предназначены для людей с ограниченными возможностями и два для семей. Также есть 20 велосипедных мест для велосипедистов.
Открытие нового магазина в Мустамяэ является частью стратегии развития сети магазинов Lidl, которая началась в марте прошлого года с одновременного открытия восьми магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. Магазин на улице Академия-теэ уже является вторым магазином Lidl в Мустамяэ и шестым в Таллинне. Всего в Эстонии теперь 11 магазинов Lidl.