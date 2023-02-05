Спасатель-доброволец: самый главный навык, необходимый в кризисной ситуации – это сохранять спокойствие

«Самое простое, что вы можете сделать, оказавшись в нестандартной, кризисной ситуации – это пытаться делать какие-то механические действия, например, проговаривая, что вы делаете: беру котелок, ставлю воду, кипячу ее, опресняю или обеззараживаю. Это помогает собраться, особенно, если вы остались один, – объяснила инструктор по выживанию. – Из важных навыков я бы назвала расстановку приоритетов, оценку ситуации, оценку и распределение собственных ресурсов».

Как подготовиться к возможным кризисам, катастрофам и катаклизмам и не сойти с ума? Каково это из спокойной, удобной и обеспеченной современной жизни в момент оказаться посреди войны? Как островитяне, постоянно и повсеместно сталкивающиеся с природными катаклизмами, готовятся к неожиданным отключениям электричества или оказываются буквально отрезанными от материка? Что положить в тревожный чемоданчик и для чего он нужен?