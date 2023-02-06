Представитель столичной команды кризисного регулирования, специалист по связям с общественностью Кристина Россман объяснила, что в нынешней ситуации пережить кризисы и катастрофы в городе поможет общение между людьми.
Кристина Россман: в городских джунглях пережить кризис помогут взаимопонимание, сотрудничество и эмпатия
«Как правило, мы уже не знаем людей, которые живут с нами на одной лестничной площадке. Может быть, сегодня именно тот день, когда с ними нужно познакомиться. Если вы видите, что кому-то нужна помощь, но сами вы помочь не можете, обратитесь к спасателям или в самоуправление. И для этого не нужно ждать кризиса. Чем человечнее мы будем вести себя прямо сегодня, тем проще мы переживем любой кризис, который к нам придет», - говорит она.
Как подготовиться к возможным кризисам, катастрофам и катаклизмам и не сойти с ума. Каково это из спокойной, удобной и обеспеченной современной жизни в момент оказаться посреди войны? Как островитяне, постоянно и повсеместно сталкивающиеся с природными катаклизмами, готовятся к неожиданным отключениям электричества или оказываются буквально отрезанными от материка? Что положить в тревожный чемоданчик и для чего он нужен?
Узнаете в понедельник, 6 февраля, в 20:30 на канале ETV+ в передаче «Своя правда». Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.