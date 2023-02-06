Кристина Россман: в городских джунглях пережить кризис помогут взаимопонимание, сотрудничество и эмпатия

«Как правило, мы уже не знаем людей, которые живут с нами на одной лестничной площадке. Может быть, сегодня именно тот день, когда с ними нужно познакомиться. Если вы видите, что кому-то нужна помощь, но сами вы помочь не можете, обратитесь к спасателям или в самоуправление. И для этого не нужно ждать кризиса. Чем человечнее мы будем вести себя прямо сегодня, тем проще мы переживем любой кризис, который к нам придет», - говорит она.